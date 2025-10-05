ريال مدريد يستعد لرحيل كامافينغا وهذه قيمة الصفقة

- يدرس ريال مدريد بيع إدواردو كامافينغا بسبب قلة مشاركاته واهتمام أندية أوروبية، أبرزها مانشستر سيتي الذي يجهز عرضاً بقيمة 60 مليون يورو، مما يعكس تقدير بيب غوارديولا لمهاراته المتعددة. - تطورت العلاقة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، مما يزيد احتمالية إتمام صفقة كامافينغا، حيث انضم اللاعب للنادي الملكي في 2021 وأثبت قدراته رغم مشاركاته المحدودة. - يسعى ريال مدريد للاستفادة المالية من بيع كامافينغا لتحرير مساحة في التشكيلة والرواتب، مما يسهل التعاقد مع لاعبين جدد في مراكز حيوية.

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي ريال مدريد يدرس فكرة التخلي عن لاعب الوسط الفرنسي، إدواردو كامافينغا (22 عاماً)، ووضعه في سوق الانتقالات، خاصة مع تراجع ظهوره في تشكيلة المدرب الإسباني تشابي ألونسو منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي، واهتمام العديد من الأندية الأوروبية بخدماته. ويبحث النادي الملكي عن التوقيت المناسب لتقييم مستقبل اللاعب ضمن خططه المستقبلية، مع تعزيز تشكيلة الفريق بلاعبين قادرين على تقديم إضافة في المراكز الحيوية.

وفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع فيجاخيس الإسباني، أمس السبت، فقد أبدت عدة أندية أوروبية اهتمامها بالتعاقد مع كامافينغا، أبرزها مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي يستعد لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو، إذ يعتبر النادي السماوي هذا المبلغ استثماراً معقولاً لضمان خدمات اللاعب الفرنسي، في ظل تقدير مدربه الإسباني بيب غوارديولا لمهاراته في استرجاع الكرة وتعدد استخداماته داخل الملعب، ما يجعله إضافة قوية لوسط ملعب الفريق.

وأضاف المصدر أن العلاقة بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي تطورت مؤخراً، مع تفاوض الناديين على تبادلات محتملة للاعبين، ما يزيد احتمالية أن يكون عرض كامافينغا أحد أبرز صفقات سوق الانتقالات القادم. ويُذكر أن اللاعب انضم إلى صفوف الفريق الأبيض صيف عام 2021 قادماً من نادي رين الفرنسي، ومنذ ذلك الحين أثبت قدراته لاعب وسط مميز، رغم مشاركاته المحدودة هذا الموسم، وهو ما قد يسهل إتمام الصفقة بشكل يرضي الطرفين.

وأبدى ريال مدريد استعداداً للاستماع للعروض المقدمة للاعب البالغ من العمر 22 عاماً، ورغم تقديره لدوره في التشكيلة، لكنه يرى أن الوقت مناسب لتقييم رحيله، فقد شارك كامافينغا في خمس مباريات هذا الموسم في كل البطولات بديلاً، أربع منها في الليغا ومواجهة واحدة في دوري أبطال أوروبا. وتتيح قيمة العروض المالية للنادي فرصة لتحقيق عائد مالي كبير، بالنظر إلى أنه انضم إلى الميرينغي مقابل 31 مليون يورو فقط، كما ستسهم عملية بيعه في تحرير مساحة في التشكيلة والرواتب، مما يسهل التعاقد مع لاعبين جدد في مراكز أخرى مهمة.

واختتم المصدر بالإشارة إلى أن أندية أوروبية أخرى أبدت اهتمامها بضم كامافينغا إلى جانب مانشستر سيتي، ومن بينها فرق الدوري الإنكليزي الممتاز مثل مانشستر يونايتد، ومع ذلك، يفضل ريال مدريد التفاوض مباشرة مع السيتي نظراً إلى العلاقة الجيدة بين الناديين وإمكانية إدراج اللاعب في صفقة أكبر. وقد تُنجز الصفقة في سوق الانتقالات القادم، لتفتح فصلاً جديداً في مسيرة لاعب الوسط الفرنسي الشاب وتحدد وجهته المقبلة.