ريال مدريد يستأنف قرار طرد فالفيردي.. وهذا موقف لجنة الحكام

- يستعد ريال مدريد لاستئناف قرار طرد فيدي فالفيردي في ديربي مدريد ضد أتلتيكو، حيث يعتقد النادي أن البطاقة الحمراء كانت غير مستحقة وأنه كان يجب أن يحصل على بطاقة صفراء فقط. - الخلاف بين فالفيردي وأليكس باينا يعود إلى مشادة سابقة في أوائل 2023، حيث زعم فالفيردي أن باينا وجه له كلمات خطيرة، وهو ما نفاه باينا. - اللجنة الفنية للحكام أيدت قرار الطرد، مما يعني أن فالفيردي قد يغيب عن المباراتين القادمتين لريال مدريد في الدوري الإسباني.

يستعد نادي ريال مدريد لاستئناف قرار طرد اللاعب الأوروغوياني فيدي فالفيردي خلال ديربي مدريد يوم أمس الأحد، خلال قمة الديربي أمام أتلتيكو في الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد تدخله على أليكس باينا.

وذكرت صحيفة ماركا أن النادي الملكي يعتقد بعدم صوابية قرار الحكم رفع البطاقة الحمراء بوجه فالفيردي، حيث كان يستحق البطاقة الصفراء، وأن الحكم مونويرا مونتيرو طرد لاعب الوسط الأوروغوياني بسبب خلافه السابق مع لاعب أتلتيكو، بعدما كان الخلاف قد بدأ بينهما في أوائل عام 2023، إثر مشادة كلامية حادة في موقف سيارات ملعب سانتياغو برنابيو.

وزعم فالفيردي يومها أن باينا، الذي كان يلعب آنذاك في نادي فياريال الإسباني، وجه كلمات خطيرة بقوله له: "ابكِ الآن لأن ابنك لن يولد"، وهو اتهامٌ نفاه باينا بشدة وبشكلٍ قاطع، لكن وبحسب المصدر عينه، من المرجح ألا ينجح استئناف ريال مدريد، ما يعني أن الأوروغوياني سيغيب على الأرجح عن مباراتي الفريق القادمتين في الدوري الإسباني.

وكشف برنامج الشيرينغيتو الإسباني الشهير أن اللجنة الفنية للحكام (CTA) أيدت قرار الحكم طرد فيديريكو فالفيردي، معتبرةً أنه قرار صحيح، مضيفاً: "ستُعرض اللقطة يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم تأييد قرار الحكم مونويرا مونتيرو".

وكان فالفيردي قد ساهم في فوز نادي ريال مدريد على نظيره أتلتيكو بعدما سجل هدف فريقه الثاني حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1، ورغم أن أتلتيكو عادل الكفة لاحقاً 2-2، استطاع البرازيلي فينيسيوس جونيور أن يلعب دور البطل بإحرازه الهدف الثالث لفريقه والثاني شخصياً في المواجهة، لتنتهي المواجهة 3-2.