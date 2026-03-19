ريال مدريد يزاحم مانشستر يونايتد على برونو غيماريش

- يسعى ريال مدريد لتعزيز خط وسطه استعداداً للموسم المقبل، مع التركيز على ضم برونو غيماريش، الذي يتميز بالقوة البدنية والمهارات القيادية، ليكون هدفاً رئيسياً لتحسين الفريق. - دخول ريال مدريد في سباق ضم غيماريش يهدد خطط مانشستر يونايتد، الذي كان في مراحل متقدمة من المفاوضات مع نيوكاسل وممثلي اللاعب، مما قد يغير مسار الصفقة. - جاذبية ريال مدريد واللعب في سانتياغو برنابيو تمنح النادي الملكي الأفضلية في المنافسة على ضم غيماريش، مما قد يدفع يونايتد للبحث عن بديل أو زيادة العرض المالي.

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني سعيه لتعزيز خط وسطه استعداداً للموسم المقبل، رغم أن المنافسات الحالية 2025-2026 لم تختتم حتى اللحظة، إذ يرى الرئيس فلورنتينو بيريز والإدارة الرياضية للنادي ضرورة مواصلة العمل على تدعيم خط الوسط بالمواهب التي تمتاز بالقوة البدنية للحفاظ على هيمنتهم في أوروبا.

وعاد اسم برونو غيماريش (28 عاماً) ليُطرح بقوة في أروقة النادي، بحسب ما ذكر موقع فيتشاخيس الخميس، حيث يحظى اللاعب البرازيلي الدولي بتقديرٍ كبيرٍ، نظراً لقوته البدنية ومهاراته القيادية، ما يجعله الهدف الأبرز للنادي لتحسين الفريق بشكل ملحوظ خلال الموسم المقبل.

ويُهدد دخول ريال مدريد على خط الاهتمام باللاعب البرازيلي أحلام نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي كان يحاول تسريع الاتفاق لحسم الصفقة، لكن الأمور قد تتبدل بحسب ما ذكرت وكالة رويترز، رغم أن المفاوضات بين الشياطين الحمر ونيوكاسل وممثلي اللاعب كانت في مراحل متقدمة.

وذكرت وكالة رويترز أن جاذبية النادي الملكي واللعب في سانتياغو برنابيو ترجح كفته على بقية الأندية حين يدخل في صفقة ينافسه عليها نادٍ آخر، وإن سارت الأمور كما يشاء فلورنتينو بيريز، فسيضطر يونايتد إلى البحث عن بديل آخر بعدما كان البرازيلي خياره الأول، إلا إذا قرر الدخول في هذا السباق والمزايدة من الناحية المالية على الميرنغي.

وكان برونو غيماريش قد بدأ مسيرته في نادي آدو عام 2015 قبل أن يدافع عن ألوان أتلتيكو بارانينزي بعقد إعارة موسم 2017-2018، ليوقع بعدها بصحبته رسمياً ويستمر هناك لموسمين، حين حمله تألقه على الانتقال إلى نادي ليون الفرنسي ومنه إلى نيوكاسل يونايتد عام 2022، حيث خاض بصحبته 147 مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز سجل خلالها 30 هدفاً.