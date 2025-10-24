ريال مدريد يريد حسم صفقة نجم يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو

- ريال مدريد يسعى لضم كنان يلديز من يوفنتوس بناءً على طلب المدرب تشابي ألونسو، مع تخصيص 100 مليون يورو للصفقة، بعد تألق اللاعب في دوري أبطال أوروبا. - المنافسة قوية من أندية إنجليزية مثل تشلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد، لكن وجود أردا غولر في ريال مدريد قد يسهم في إقناع يلديز بالانتقال. - يوفنتوس يحاول تجديد عقد يلديز حتى 2030 وزيادة راتبه، لكن عرض ريال مدريد المالي الكبير قد يصعب الأمور على النادي الإيطالي.

تحركت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني مباشرة لتلبية مطالب مدرب الفريق الإسباني تشابي ألونسو، بضرورة العمل على ضمّ نجم يوفنتوس الإيطالي، التركي كنان يلديز (20 عاماً)، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما رُصد مبلغ مالي يُقدر بنحو 100 مليون يورو، من أجل حسم الصفقة، التي ستكون مفاجئة للغاية.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، اليوم الجمعة، أنّ ألونسو عبّر لإدارة نادي ريال مدريد عن إعجابه الكبير بما يقدمه النجم التركي الشاب، الذي أظهر قدراته الفنية خلال المواجهة، التي لعب فيها أمام الفريق الملكي، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما استطاع يلديز إرهاق المدافعين، بفضل تحركاته وانطلاقاته السريعة، الأمر الذي جعله محط أنظار الجميع.

وتابعت أنّ ألونسو عرض على إدارة ريال مدريد حسم الصفقة، التي ستكلف نحو 100 مليون يورو، رغم صعوبة الأمر، نظراً للمنافسة الشرسة من قِبل عدة أندية أوروبية، أبرزها تشلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد من إنكلترا، التي تريد إنهاء كل شيء في سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن دخول "الملكي" على الخط، سيشعل الأجواء للغاية، لا سيما أنّ صديق النجم التركي ومواطنه أردا غولر يلعب مع ريال مدريد، وسيكون له دور كبير في حسم الأمر.

وأوضحت أن يوفنتوس يعمل جاهداً على تجديد عقد يلديز حتى عام 2030، بالإضافة إلى رفع راتبه ليصل إلى 2.8 مليون يورو سنوياً، لكن دخول ريال مدريد على الخط سيصعّب الأمور على إدارة "السيدة العجوز"، لا سيما أن العرض لا يمكن رفضه، إذ سيحصل "يوفي" على أرباح مالية ضخمة، فيما سينال صاحب العشرين عاماً ما يريده، إذ إنه اعتبر اللعب في ملعب سانتياغو برنابيو حُلماً تحقق بالنسبة له.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ريال مدريد لن يرفض أي طلب يريده المدرب ألونسو، لذلك بدأ بالفعل أولى خطواته في سبيل حسم صفقة يلديز، بعدما أرسل أحد الكشافين إلى إيطاليا، لمراقبة صاحب العشرين عاماً، وإرسال تقارير أسبوعية عنه، فيما سيعمل فريق آخر على الاجتماع مع وكيل أعماله، من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة، وبعدها التوجه إلى إدارة يوفنتوس، التي ستكون مرغمة على الموافقة، والحصول على 100 مليون يورو، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.