ريال مدريد يرفع شعار الثأر ضد الأتلتي في ديربي السوبر الإسباني

- تتجه الأنظار إلى استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة لمتابعة ديربي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث يسعى تشابي ألونسو للثأر من هزيمة سابقة أمام أتلتيكو. - تمثل المباراة فرصة أخيرة لألونسو لتحسين نتائج ريال مدريد وتجنب الإقالة، خاصة بعد الانتقادات التي واجهها الفريق بسبب تراجع الأداء الدفاعي. - أتلتيكو مدريد بقيادة دييغو سيميوني يسعى لحصد اللقب الأول منذ 2021، مستفيدًا من الاستقرار الفني والتركيز على تجاوز التعادل الأخير مع ريال سوسييداد.

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، اليوم الخميس، إلى استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة السعودية، من أجل متابعة مواجهة "الديربي" التي ستجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة.

وتمثل مواجهة "الديربي" فرصة كبرى لمدرب نادي ريال مدريد الإسباني تشابي ألونسو، الذي يسعى إلى الثأر مما حدث للفريق الملكي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عندما مُني بهزيمة قاسية على يد الغريم أتلتيكو مدريد (2-2) ضمن منافسات بطولة الدوري، ما أثار الكثير من الانتقادات حينها بسبب التراجع الكبير لرفاق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، في الشوط الثاني تحديداً، وعدم قدرتهم على المُحافظة بشكل جيد على نتيجة التقدم بعد الانهيار الكبير في خط الدفاع، بالإضافة إلى ارتكاب الأخطاء القاتلة وعدم استغلال الفرص التي لاحت أمام شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

ويعلم ألونسو جيداً أن بطولة السوبر الإسباني هي الفرصة الأخيرة بالنسبة له، لا سيما أن الخسارة على يد أتلتيكو مدريد ستجعل إدارة نادي ريال مدريد تسارع إلى إعلان إقالته بشكل مباشر من منصبه، وفقاً لما أوردته عدد من الصحف الإسبانية، وخصوصاً صحيفة "ماركا" التي كشفت بشكل صريح عن منح المدير الفني الفرصة الأخيرة من أجل تحسين النتائج والمنافسة على حصد الألقاب.

ويدخل ريال مدريد مواجهة "الديربي" منتشياً بالفوز العريض على ريال بيتيس، بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الدوري الإسباني، لكن المهم بالنسبة لجماهير الفريق الملكي كان ظهور النجم الإسباني الشاب غونزالو غارسيا بشكل مميز، عقب تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك الفريق الأندلسي مستغلاً بشكل مثالي غياب الهدّاف الأول الفرنسي كليان مبابي بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وبعيداً عن مشاكل ريال مدريد الإسباني، يظهر أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني أحد أبرز المرشحين لحصد لقب بطولة كأس السوبر، بفضل الاستقرار الفني الذي يعيشه "الروخيبلانكوس" الباحث عن حصد أول لقب منذ عام 2021، والوصول إلى المواجهة النهائية في المسابقة المحلية لأول مرة منذ عام 2020، عندما تجرع مرارة الهزيمة أمام غريمه التاريخي ريال مدريد بركلات الترجيح.

ويسعى نادي أتلتيكو مدريد إلى نسيان التعادل المخيب للآمال بهدف لمثله أمام ريال سوسييداد في الليغا، والتركيز مباشرة على حسم مواجهة "الديربي"، والوصول إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والعمل على حصد اللقب، من أجل الحصول على الجوائز المالية الضخمة التي رُصدت لجميع المشاركين في البطولة.