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ريال مدريد يرفض نجم الأرجنتين احتراماً لناديه

ميركاتو
مدريد

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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22 يوليو 2026
من تدريبات ريال مدريد في مقر النادي، 17 يوليو 2026 (ديفيد بوستامانتي/Getty)
من تدريبات ريال مدريد في مقر النادي، 17 يوليو 2026 (ديفيد بوستامانتي/Getty)
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رفضت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني الدخول في مفاوضات مباشرة مع وكيل أحد نجوم منتخب الأرجنتين خلال سوق الانتقالات الصيفية احتراماً للقائمين على فريقه، بالإضافة إلى وجود عقدٍ سارٍ يمتد حتى شهر يونيو/حزيران عام 2033.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، الثلاثاء، أن ريال مدريد صرف النظر بشكل كامل عن التعاقد مع إنزو فرنانديز خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لأن تشلسي يرفض فكرة التخلي عنه، كونه دفع ما يقرب من 121 مليون يورو في صفقته عام 2023، بالإضافة إلى أن الأرجنتيني لديه عقد سارٍ حتى صيف عام 2033.

وتراجعت إدارة نادي ريال مدريد عن اتخاذ أي خطوة مع النجم الأرجنتيني، لأنها تحترم العلاقة المؤسساتية مع القائمين على تشلسي الإنكليزي، الممتدة منذ عدة سنوات، وشهدت الكثير من الصفقات المتبادلة بين الفريقين، ولا يُمكن إفسادها بسبب تصريحات لاعب أمام وسائل الإعلام، التي عبر فيها بشكل علني عن رغبته باللعب مع الفريق الملكي، ما جعله عرضة لعقوبات إدارية قبل نهاية الموسم الماضي.

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وبدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني العمل على إيجاد نجم يقود خط الوسط في الموسم القادم، بخاصة أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو طالب بالعثور على لاعب قادر على تحمل الضغط الكبير، الذي ينتظره في جميع البطولات المحلية والقارية، حيث يطمح المدير الفني إلى استعادة أمجاد الفريق الملكي، الذي غاب عن الصعود لمنصات التتويج في المسابقات الكبرى خلال الموسمين الماضيين.

كما وجهت إدارة نادي ريال مدريد إلى القائمين على التعاقدات مع النجوم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بضرورة صرف النظر عن إنزو فرنانديز، وعدم التواصل مع وكيل أعماله الذي يحاول منذ عدة أشهر إيجاد حلّ يرضي جميع الأطراف، وخاصة القائمين على تشلسي، الذين عبروا عن غضبهم من الطريقة، التي يُريد بها النجم الأرجنتين الرحيل عن "البلوز".

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