ريال مدريد يرصد 50 مليون يورو لحسم صفقة موهبة البرازيل

تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني مراقبة المواهب الشابة في العالم، بعدما قررت رصد مبلغ 50 مليون يورو من أجل حسم صفقة البرازيلي ريان روشا (19 عاماً)، الذي خطف الأنظار إليه وبقوة بسبب تألقه الكبير مع فريقه فاسكو دا غاما.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الاثنين، أن تحرك ريال مدريد صوب الموهبة ريان روشا جاء بعدما استطاع فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لنادي فاسكو دا غاما عقب قيامه بتسجيل 20 هدفاً في جميع المسابقات، وهو رقم مميز بالنسبة إلى لاعب يبلغ من العمر 19 عاماً فقط، ما يعني أنه قادر على التأقلم مع الفريق الملكي، الذي يسعى إلى حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويجمع ريان روشا بين القوة البدنية والحركة الدائمة والفهم العميق للخطط التكتيكية، وهو أمر يُعتبر نادراً بالنسبة لموهبة شابة، الأمر الذي جعل إدارة نادي فاسكو دا غاما تدرك في الفترة الحالية أنه من الصعب عليها الاحتفاظ بخدماته، لأن ريال مدريد أبدى اهتماماً خاصاً بصاحب الـ19 عاماً، ورصد مبلغاً مالياً ضخماً لا يمكن رفضه.

وأكدت "ماركا" أن ريال مدريد يُعد النادي الأبرز لحسم صفقة النجم البرازيلي الشاب، بعدما أرسل خلال الفترة الماضية كشافاً خاصاً لمراقبة اللاعب في بلاده، وتلقت إدارة الفريق الملكي تقريراً مُفصلاً يفيد بأن ريان روشا هو الخيار المناسب لحل مشكلة الهجوم، لكونه يستطيع اللعب في جميع المراكز بخط المقدمة، بالإضافة إلى أنه يستوعب الشرح التكتيكي، ما يسهّل عمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

ويعلم ريال مدريد أن دفعه مبلغ 50 مليون يورو لحسم صفقة ريان روشا سيجعل صفقة صاحب الـ19 عاماً من بين أعلى الصفقات في تاريخ كرة القدم بأميركا الجنوبية، لأن الفريق الملكي يقدّر بشكل خاص إمكانات اللاعب الشاب، ويعلم أن الطريق سيكون مفتوحاً أمام المهاجم للتطور والتأقلم مع طريقة اللعب في القارة الأوروبية، بالإضافة إلى أنه مناسب للغاية في المشروع الرياضي الذي يقوده الرئيس فلورنتينو بيريز.

الصورة ريان روشا خلال مباراة في الدوري البرازيلي، 15 أكتوبر 2025 (Getty)

ويدرك ريال مدريد جيداً أن دفعه مبلغ 50 مليون يورو سيقطع الطريق أمام أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، التي تسعى إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع إدارة فاسكو دا غاما، خاصة أرسنال وتشلسي، إلا أن الاهتمام لا ينحصر بفرق "البريمييرليغ"، بل يمتد أيضاً إلى الغريم التاريخي برشلونة، وأيضاً المنافس على المستوى الأوروبي إنتر ميلان الإيطالي.