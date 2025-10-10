ريال مدريد يراهن على استعادة مواهبه السابقة في الميركاتو

- يواصل ريال مدريد تعزيز صفوفه لموسم 2026-2027 ضمن خطة فلورنتينو بيريز التي تمزج بين الخبرة والشباب، مع التركيز على الصفقات المجانية والمواهب الصاعدة واستعادة أبناء الأكاديمية. - حدد النادي صفقتين استراتيجيتين: الإسباني تشيما أندريس من شتوتغارت ونيكو باز من أكاديمية النادي، حيث يُتوقع أن يكونا "الورقتين السريّتين" للموسم المقبل. - عودة نيكو باز شبه محسومة، بينما يُعتبر تشيما أندريس الخليفة المحتمل لأوريلين تشواميني، مع تكاليف انتقال منخفضة مقارنة بقيمتهما السوقية.

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني العمل بهدوء خلف الكواليس من أجل تدعيم صفوفه استعداداً لموسم 2026-2027، ضمن خطة التجديد التدريجي التي يشرف عليها رئيس النادي فلورنتينو بيريز (78 عاماً)، والتي تقوم على مزيجٍ من الخبرة والشباب والاستمرارية. وكما دأب النادي الملكي في السنوات الأخيرة، فإن استراتيجيته تتوزع بين اصطياد الصفقات المجانية، مثلما حدث مع النجم الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد (26 عاماً)، وبين التعاقد مع المواهب الصاعدة، على غرار الإسباني دين هويسين (20 عاماً)، إضافة إلى استعادة أبناء الأكاديمية الذين تألقوا خارج أسوار "فالديبيباس"، كما حدث أخيراً مع ألفارو كاريراس (22 عاماً)، العائد من بنفيكا البرتغالي.

وكشف موقع فيجاخيس الإسباني، أمس الخميس، أن ريال مدريد حدّد صفقتين استراتيجيتين، وصفتهما الصحافة الإسبانية بأنهما "الورقتان السريّتان" في مشروع الفريق الأبيض للموسم المقبل، ويتعلق الأمر بكلٍّ من لاعب وسط فريق شتوتغارت الألماني، الإسباني تشيما أندريس (20 عاماً)، وخريج أكاديمية النادي الملكي، الأرجنتيني نيكو باز (20 عاماً).

وبحسب التقرير ذاته، فإن عودة نيكو باز باتت شبه محسومة، بعدما أبلغته إدارة "الميرينغي" بأن مكانه محجوز في الفريق الأول بداية من صيف 2026، وكان اللاعب، خلال "الميركاتو" الصيفي الماضي، قد رفض عرضاً مغرياً من توتنهام هوتسبير الإنكليزي بلغت قيمته نحو 70 مليون يورو، وفضّل البقاء في نادي كومو الإيطالي موسماًٍ إضافياً من أجل التطور والحصول على دقائق لعب أكثر، مدفوعاً بحلم العودة إلى "البيت الأبيض"، وتشير التقديرات إلى أن استعادته ستكلف ريال مدريد قرابة تسعة ملايين يورو فقط، بعدما باع النادي نصف حقوقه في وقت سابق مقابل ستة ملايين يورو.

وأما الصفقة الثانية، فهي نجم شتوتغارت الألماني تشيما أندريس، الذي يقدم مستويات باهرة هذا الموسم في "البوندسليغا"، بعد أن أصبح عنصراً أساسياً في خط الوسط وسجّل هدفاً وصنع الفارق في العديد من المباريات بفضل شخصيته القوية وقدرته على التحكم بإيقاع اللعب. ووفق التقرير ذاته، فإن ريال مدريد يفكر جدياً في استعادته الصيف المقبل، خصوصاً أنه يمتلك نصف حقوقه الرياضية، ما يجعل كلفة الصفقة لا تتجاوز عشرة ملايين يورو، والتي تُعد مبلغاً زهيداً مقارنة بالقيمة السوقية للاعبين في مركزه.

وترى إدارة النادي أن الإسباني تشيما أندريس قد يكون الخليفة المنتظر للفرنسي أوريلين تشواميني، إذ لا يوجد في تشكيلة "الميرينغي" لاعب ارتكاز بديل بالمواصفات نفسها، فيما يُتوقع أن يشغل نيكو باز المكان الذي قد يتركه الإسباني الآخر داني سيبايوس في حال رحيله عند نهاية عقده في 2027.