ريال مدريد يراقب موهبة لايبزيغ ويحدّد قيمته السوقية

تعمل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني حالياً على مراقبة موهبة فريق لايبزيغ الألماني، الفرنسي كاستيلو لوكيبا (22 عاماً)، الذي يمتلك عقداً حتّى عام 2029، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده نحو 90 مليون يورو، لكن كل شيء من الممكن أن يتغيّر، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الجمعة، أن نادي ريال مدريد يعلم قيام إدارة لايبزيغ بتجديد عقد كاستيلو لوكيبا حتى عام 2029، لكن الفريق الملكي يريد الدخول في مفاوضات مباشرة، ويرفض دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد، لأنها تعتبر مرتفعة، خاصة أن القيمة الحقيقية لحسم الصفقة ستكون بين 50 و60 مليون يورو، في "الميركاتو" الصيفي المقبل، الذي سيكون لحظة مفصلية لصاحب الـ 22 عاماً.

وتابعت أن لايبزيغ شعر باهتمام ريال مدريد بخدمات المدافع الفرنسي، خلال الفترة الحالية، بعدما شاهد أحد الكشافين الخاصين بالفريق الملكي يتابع ما يقدمه كاستيلو لوكيبا في المواجهات، التي يخوضها في الدوري الألماني، من خلال جلوسه في المدرجات وتدوين جميع الملاحظات، ما أثار اهتمام وسائل الإعلام الألمانية، التي بدأت تتحدث عن قيام الفريق الملكي بالتجهيز لصفقة ستكون ضخمة.

وختمت الصحيفة تقريرها، أن ريال مدريد يرى في موهبة لايبزيغ خياراً عصرياً، سواء على المستوى الفني أو القيمة السوقية، لأنّ الفريق الملكي قادر على حسم الصفقة مباشرة، مقابل 50 أو 60 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة إلى اعتماده على نجومه الفرنسيين، وعلى رأسهم كيليان مبابي، من أجل التحدث مع مواطنهم مباشرة، دون الحاجة إلى وسطاء، وهو أمر يعني أن الصفقة ستكون حديث الجميع في صيف 2026.