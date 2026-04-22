ريال مدريد يراقب مدرباً من البوندسليغا لخلافة أربيلوا

ذكرت تقارير صحافية ألمانية أن المدرب الألماني سيباستيان هونيس (43 عاماً) قد يكون ضمن خيارات نادي ريال مدريد لتولي منصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة، في ظل بحث النادي الإسباني عن مدرب جديد لقيادة الفريق الأول. وبحسب صحيفة بيلد، اليوم الأربعاء، فإن إدارة النادي الملكي لا تزال تدرس ملف المدير الفني الذي سيخلف المدرب الحالي، مع عدم توقع استمرار الثقة في ألفارو أربيلوا حتى نهاية الموسم، ما فتح الباب أمام تداول عدة أسماء بارزة في سوق التدريب، من بينها الفرنسي ديدييه ديشان، والألماني يورغن كلوب.

وأضافت الصحيفة أن اسم هونيس دخل قائمة المرشحين المحتملين، بعد أن لفت أنظار مسؤولي النادي الملكي خلال مواجهة سابقة جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي، حيث أبدت إدارة ريال مدريد إعجاباً بأسلوب لعبه.

وأشارت بيلد إلى أن أسلوب هونيس، الذي يعتمد على الضغط العالي وسرعة الإيقاع والدقة في التمرير، كان من أبرز العوامل التي أثارت اهتمام إدارة ريال مدريد، باعتباره يتماشى مع فلسفة اللعب التي يبحث عنها النادي. ورغم ذلك، أوضح التقرير أنه لم يتم حتى الآن أي تواصل رسمي بين الطرفين، وأن الملف ما يزال في مرحلة الدراسة الأولية من دون اتخاذ خطوات فعلية نحو التفاوض. وفي وقت سابق، تحدثت التقارير عن إمكانية عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (63 سنة)، لتدريب ريال مدريد، وفقاً لما أفادت به صحيفة ريكورد البرتغالية.