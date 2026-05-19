ريال مدريد يدفع الشرط التسريحي وقدوم مورينيو يُحسم

اقتربت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، من إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو (63 عاماً)، قادماً من بنفيكا البرتغالي، في تجربة هي الثانية بالنسبة إلى "السبيشال وان" بعدما قاد الفريق في مناسبة أولى بين عامي 2010 و2013، وحصد نجاحات عديدة، كما أثار جدلاً واسعاً خلال هذه التجربة بصراع قوي مع نادي برشلونة.

وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الثلاثاء، أنه تم اتخاذ الخطوة الأخيرة، وهي خطوة بالغة الأهمية: دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي، والتي تُقدر بثلاثة ملايين يورو، إلى بنفيكا، وفقًا لشبكة سكاي سبورت. ولم يتبق سوى بعض التفاصيل النهائية قبل عودة مورينيو الرسمية إلى ملعب سانتياغو برنابيو. ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي من إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز بعد الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني هذا الأسبوع ضد أتلتيك بلباو.

وكان المدرب البرتغالي قد واجه النادي الملكي في ثلاث مناسبات خلال الموسم الحالي، في دوري أبطال أوروبا، وكسب المباراة الأولى التي مكنت فريقه من التأهل إلى ملحق ثمن النهائي، ولكنه لاحقاً فشل في تخطي عقبة ريال مدريد في ثمن النهائي وخسر ذهاباً وإياباً، لكن فريقه قدم مستويات جيدة خاصة وأنه أنهى منافسات الدوري المحلي دون خسارة. ولم يحقق ريال مدريد في الموسم الحالي مكاسب، بفشله في حصد الألقاب في مختلف المسابقات التي نافس فيها إضافة إلى أنه عاش على وقع الكثير من الأزمات بخلافات بين نجومه.