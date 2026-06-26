ريال مدريد يدرس صفقة تبادل ضخمة بطلها فينيسيوس

- تسعى إدارة ريال مدريد لتلبية مطالب المدرب جوزيه مورينيو، الذي يهدف لإعادة الفريق إلى منصات التتويج عبر صفقات جديدة في سوق الانتقالات الصيفية. - تدرس الإدارة صفقة تبادلية مع بايرن ميونخ، تتضمن انتقال فينيسيوس جونيور مقابل مايكل أوليسه، رغم تعقيد العملية بسبب المطالب المالية المرتفعة. - يركز مورينيو على دعم كيليان مبابي في الهجوم وجعل جود بيلنغهام يتحكم في خط الوسط، مما أدى إلى استبعاد فينيسيوس جونيور من خططه المستقبلية.

تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني عملها في الفترة الحالية، من أجل تلبية مطالب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي وضع قائمة من الأسماء، حتى يتم العمل على حسم صفقاتها في سوق الانتقالات الصيفية، استعداداً للموسم القادم، الذي يُريد فيه الفريق الملكي العودة إلى منصات التتويج في جميع البطولات المحلية والقارية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، الخميس، أن إدارة نادي ريال مدريد تدرس صفقة تبادل مدّوية ومفاجئة بشكل لم يكن متوقعاً، بعدما وصلت إلى قناعة تامة، أن المطالب المالية، التي يُريد البرازيلي فينيسيوس جونيور الحصول عليها ليست منطقية، بالإضافة إلى أن مسألة عدم تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027، يشكل ضغطاً كبيراً على الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي يُريد إحداث هزة في سوق الانتقالات الصيفية.

وأصبحت إدارة نادي ريال مدريد مقتنعة بأن مسألة خروج فينيسيوس جونيور في سوق الانتقالات الصيفية أمر منطقي، لذلك يريد الرئيس فلورنتينو بيريز الجلوس مع القائمين على بايرن ميونخ الألماني، حتى يتم التوصل إلى صفقة تبادلية، تقضي تنازل الفريق الملكي عن النجم البرازيلي، مقابل الحصول على خدمات مايكل أوليسه.

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وتدرك إدارة نادي ريال مدريد أن العملية معقدة، لكنها ليست مستحيلة، وبخاصة أن بايرن ميونخ يرفض فكرة التخلي عن النجم الفرنسي دون الحصول على قيمة مالية تقدر بنحو 200 مليون يورو، لكن مع إدخال البرازيلي فينيسيوس جونيور في الصفقة، فإن الجلوس إلى طاولة المفاوضات سيصبح أمراً مُمكناً، وبالتالي إتمام إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ سوق الانتقالات الصيفية.

ويريد نادي ريال مدريد العمل على تلبية مطالب مدربه الجديد جوزيه مورينيو، الذي يرى أن المشروع الخاص بخطته في الموسم القادم، يتكون من نقطتين، الأولى: منح كيليان مبابي الدعم المطلق في خط الهجوم، وجعل الجميع يساعده على التسجيل الأهداف، والثانية، هي جعل جود بيلنغهام من يتحكم في خط الوسط، ما يعني أن المدير الفني أخرج البرازيلي فينيسيوس جونيور من خططه.