ريال مدريد يدرس تمديد عقد روديغر بعد تعافيه من الإصابة

08 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 08:21 (توقيت القدس)
روديغر خلال تدريبات ريال مدريد، 12 سبتمبر 2025 (أوسكار باروس/Getty)
روديغر خلال تدريبات ريال مدريد، 12 سبتمبر 2025 (أوسكار باروس/ Getty)
- دخل ريال مدريد في مفاوضات مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر لتمديد عقده حتى 2026، لكن توقفت المحادثات مؤقتاً بسبب إصابته، ومن المتوقع استئنافها في 2026 بعد تعافيه.
- روديغر يرغب في البقاء مع ريال مدريد، حيث يعتبره النادي ركيزة دفاعية مهمة وقائداً مؤثراً في غرفة الملابس، رغم تلقيه عروضاً مغرية من أندية أخرى.
- بينما يقترب روديغر من تمديد عقده، يبدو أن زميله ديفيد ألابا يواجه صعوبة في الاستمرار بسبب الإصابات وأجرته المرتفعة.

دخل نادي ريال مدريد الإسباني في مفاوضات مبدئية مع المدافع الألماني، أنطونيو روديغر (32 عاماً) من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2026، غير أنّ المباحثات توقفت مؤقتاً منذ إصابته العضلية التي أبعدته عن الفريق أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي. وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الجمعة، فقد جاء قرار التجميد بتفاهمٍ بين الطرفين إلى حين تعافي اللاعب وعودته إلى جهوزيته الكاملة، على أن تُستأنف المحادثات مطلع عام 2026.

وتؤكد ذات الصحيفة أنّ رغبة روديغر واضحة بالبقاء في صفوف النادي الملكي، فيما يرى ريال مدريد فيه إحدى ركائز مشروعه الدفاعي المقبل، إذ يُقدّر النادي الإسباني كثيراً شخصية المدافع الألماني داخل الملعب وخارجه، لكونه يُعدّ من القادة المؤثرين في غرفة الملابس ومن العناصر التي تضيف الحماسة والانضباط إلى المجموعة، كذلك يعتبره الجهاز الفني نموذجاً في القيادة، سواء في توجيه الشباب مثل الإسباني دين هويسن (20 عاماً)، أو في المواقف الصعبة التي تطلبت صلابته وخبرته.

وعلى الرغم من تلقيه عروضاً مغرية من أندية سعودية، وأخرى من تشلسي الإنكليزي الذي لا يزال يحتفظ بعلاقة جيدة مع وكيله، إلا أنّ الأولوية بالنسبة إلى روديغر هي البقاء في سانتياغو برنابيو، ويتزامن ذلك مع خطة ريال مدريد لإعادة تشكيل خط دفاعه في السنوات المقبلة، إذ يُتوقّع التعاقد مع مدافعٍ جديد، ويعتبر الفرنسي إبراهيما كوناتي أحد أبرز المرشحين. 

ألونسو خلال حصة تدريبية لريال مدريد، 25 أكتوبر 2025 (دينيس أغيمان/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

ألونسو يُعيد أسلوب مورينيو إلى ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

وفي وقت يقترب فيه روديغر من تمديد بقائه في صفوف النادي الملكي، يبدو أنّ زميله الذي يعيش الوضعية نفسها، النمساوي ديفيد ألابا، يملك فرصاً أقل للاستمرار، إذ لا يُبدي النادي رغبة في الاحتفاظ به، بسبب تراكم الإصابات التي أفقدته جزءاً كبيراً من مستواه، إضافةً إلى أجرته المرتفعة التي تُثقل ميزانية النادي خلال الموسم.

