ريال مدريد يدرس الانتقام المالي من برشلونة بسبب قضية نيغريرا

- تتصاعد حدة الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة بعد أن قرر النادي الملكي اتخاذ إجراءات قانونية ضد برشلونة في قضية نيغريرا، حيث يسعى ريال مدريد للحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت به بسبب المدفوعات المثيرة للجدل. - ريال مدريد، بقيادة فلورنتينو بيريز، يتخذ خطوات حاسمة على الصعيدين القضائي والإعلامي، مطالبًا بتدقيقات مالية واتصالات بين برشلونة والشركات المرتبطة بنيغريرا، مما يعكس تصميمه على تحقيق العدالة. - نجح ريال مدريد في تمديد التحقيقات حتى مارس المقبل، مؤكدًا تعرضه للتلاعب وتشويه المنافسة، بينما يعبر بيريز عن غضبه من دفع برشلونة مبالغ ضخمة لنائب رئيس الحكام.

تزداد حدة العلاقة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة خلال الفترة الحالية، وذلك منذ أن قررت إدارة النادي الملكي خوض معركتها القضائية بالكامل في قضية نيغريرا، إذ يدرس الأخير هذه المرة الانتقام المالي من برشلونة، نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء المدفوعات المثيرة للجدل لنائب رئيس لجنة الحكام السابقة، في خطوة تمثّل مرحلة جديدة من الصراع التاريخي بين الناديين وتعيد رسم ملامح المواجهة بين قطبي الليغا.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية، أمس الجمعة، أن ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز تخلى منذ أشهر عدة عن دوره السلبي في قضية نيغريرا، وبسبب الخلافات المستمرة مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، خطا الفريق خطوةً حاسمةً إلى الأمام على الصعيدين القضائي والإعلامي، إذ لا ينوي النادي الأبيض التوقف عند القرار القضائي، بل يسعى للمضي أبعد من ذلك، حيث تشمل استراتيجيته المطروحة طلب ملايين اليوروهات كتعويضات من برشلونة عن العواقب المترتبة على المدفوعات إلى نيغريرا، ما يعكس تصميمه القوي على الوصول إلى النهاية وتحقيق العدالة التي يسعى إليها.

وطلب نادي ريال مدريد يوم الخميس الماضي من القاضي سلسلةً من الإجراءات، شملت طلب تدقيقات وحسابات مالية لنادي برشلونة، والاطلاع على الاتصالات بين النادي الكتالوني والشركات المرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا من 2010 إلى 2021، بالإضافة إلى الاستماع لشهادة كارليس نافال، ويأتي ذلك ضمن جهود النادي الأبيض لفهم مصير الأموال المدفوعة وتوضيح كل المستندات المتعلقة بالصفقات المشبوهة، ما يعكس اهتمام ريال مدريد البالغ بتفاصيل القضية وعدم الاكتفاء بالتحرك الشكلي.

ونجح ريال مدريد قبل عدة أشهر في تمديد التحقيق في القضية حتى الأول من مارس/ آذار المقبل، وكانت هذه الخطوة بمثابة إثبات أن النادي لم يغض الطرف عمّا وصفه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سيفرين بأخطر ما رآه في كرة القدم، وبينما تظهر رابطة الليغا والاتحاد الإسباني لكرة القدم نادراً في تصريحات الشهود، دخل محامو ريال مدريد على الخط بقوة، مؤكدين أن النادي، وبقية كرة القدم الإسبانية، تعرض للتلاعب بهويته وتشويه المنافسة من خلال قرارات غامضة وغير قابلة للتفسير.

وسبق أن أعرب بيريز بوضوح خلال آخر جمعية عامة عن غضبه الشديد تجاه ما حدث، مشيراً إلى أن دفع نادي برشلونة أكثر من 28 مليون يورو لنائب رئيس الحكام خلال ثماني سنوات لا يمكن اعتباره أمراً طبيعياً، خاصة أن الأمر شمل دوراً رئيسياً في النظام التحكيمي وترقيات وتنقيصات اللاعبين، بالتزامن مع أنجح فترة في تاريخ النادي الكتالوني، وأكد بيريز أن ريال مدريد كان النادي الوحيد الذي تحرك رسمياً، بينما اكتفى أربعة رؤساء لبرشلونة بالتغييرات الشكلية.