ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع موهبة أوروبية صاعدة

يبرز اللاعب الدنماركي، فيكتور فروهولت (19 عاماً)، بكونه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، بعد أن خطف جوهرة نادي بورتو الأنظار في الدوري البرتغالي، إلى الحد الذي دفع كبار الأندية في العالم إلى مراقبته، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما أورده موقع فيجاخيس الإسباني، أمس الجمعة، فإنّ فروهولت يمتاز بنضجه التكتيكي، ورؤيته الواضحة للملعب، وقدرته على كسر خطوط الضغط بتمريرات دقيقة وبسلاسة لافتة. ورفع لاعب الوسط الدنماركي، الذي يدافع حالياً عن ألوان بورتو البرتغالي، من قيمته الدولية، بفضل مستويات ثابتة وتطور مستمر، جعلاه محط اهتمام كبار أندية القارة.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 85 مليون يورو، وهو مبلغ يمنح بورتو حماية قوية، ويعقّد أي محاولة للتعاقد مع الدنماركي الشاب في الوقت الحالي. وتضم قائمة المهتمين باللاعب ناديي مانشستر يونايتد الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، إضافة إلى مواطنه ريال مدريد، الذي يتابع ملفه من قرب. ويرى المسؤولون في النادي الملكي أنّ فروهولت ينسجم مع سياسة الاستثمار في المواهب الشابة، ذات التأثير المتصاعد والآفاق الفنية الواسعة. ويقدّر ريال مدريد قدرة اللاعب الدنماركي على القيام بأدوار متعددة، وقوته البدنية، وإمكانية تنفيذه التمريرة العمودية الأولى، التي تمنح الفريق سرعة في التحول، والحفاظ على نسق أوروبي عالٍ.

لكن بورتو لا يبدي أي استعجال، ويتمسك بعقد اللاعب درعاً أول ضد إغراءات السوق. وقد شارك فروهولت في دقائق مهمة هذا الموسم، ونال إشادات واسعة، نظراً لقراءته المميزة للعب، وقدرته على اختيار التوقيت الصحيح. كذلك أثنى مدربوه على هدوئه في المواقف الصعبة، وانضباطه التكتيكي، وهي صفات نادرة في هذه المرحلة المبكرة من مسيرته.

ويعرف بورتو أن فروهولت يمثل استثماراً استراتيجياً للمستقبل القريب، مع إمكانية إعادة تقييمه دولياً بشكل متصاعد. وتثق إدارة النادي البرتغالي بأن استمراره سيعزز المشروع الرياضي، ويضمن توازناً مهماً في الهيكل الأساسي للفريق. ومن جانبه، يتابع فروهولت اهتمام ريال مدريد، مدركاً أن أي خطوة محتملة تتطلب تخطيطاً دقيقاً وتفكيراً عميقاً. ويؤكد المقربون منه أنه يعطي الأولوية لتطور مستواه، بعيداً عن ضجيج الإعلام وقيمة الأرقام المتداولة.

ولا يستبعد ريال مدريد التقدّم بعرض تدريجي، لتخفيف أثر الشرط الجزائي المرتفع. وفي حال إتمام الصفقة، قد يكون فروهولت أمام القفزة الحاسمة نحو الصفوة الأوروبية، مع فرصة التطور بجانب لاعبين أصحاب خبرة كبيرة. وتمثل قدراته الفنية إضافة مهمة لأي منظومة، دون أن يفقد تأثيره أو وضوح دوره في البناء الهجومي الحديث. وفي البرتغال، يكاد يجمع المراقبون على أن فيكتور فروهولت ينتمي إلى جيل جاهز لمواجهة التحديات الكبرى، دون رهبة أو تعقيدات. ويمتلك اللاعب كل المقومات للنجاح في كرة القدم الأوروبية، وسط اهتمام من ريال مدريد ومانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، في وقت يتمسك فيه بورتو بشرطه الجزائي، قبل السماح برحيله.