ريال مدريد يخطط لتحصين دفاعه بصفقتين محتملتين

يجد نادي ريال مدريد الإسباني نفسه أمام واقع جديد، يفرض عليه البحث عن بدائل محدودة لتعزيز خطه الخلفي، بعد خروج المدافع الفرنسي وليم صليبا (24 عاماً) من الحسابات، عقب تجديد عقده مع أرسنال، حتى عام 2030. ووفقاً لتقرير صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، أمس الجمعة، فإن الفريق الملكي يوجّه أنظاره الآن نحو اسمين بارزين يتشابهان في الخصائص: صغر السن، امتلاك قدرات بدنية لافتة، واقتراب نهاية عقودهما. الخياران هما الفرنسيان دايوت أوباميكانو (26 عاماً) (مدافع بايرن ميونخ) وإبراهيم كوناتي (26 عاماً) (مدافع ليفربول).

وتزيد أوضاع المدافعين الحاليين في تشكيلة الفريق، من حدة الموقف؛ لكون النمساوي دافيد ألابا، يشارك بدقائق محدودة، ودوره بات محل تساؤل، في الوقت الذي فقد فيه الألماني أنطونيو روديغر تأثيره، بعد مشاركة متواضعة في كأس العالم للأندية، وتألق الوافد الجديد، دين هويسين. ودفعت هذه الهشاشة المزدوجة، المدرب تشابي ألونسو، إلى التفكير في إعادة تشكيل العمود الفقري الدفاعي للفريق.

وتمنح الظروف التعاقدية لكل من أوباميكانو وكوناتي، ريال مدريد، فرصة للمناورة؛ حيث ينتهي عقد أوباميكانو مع بايرن الموسم المقبل، ما قد يجعل الأخير عاجزاً عن الاحتفاظ بمدافعه، ويقرب الصفقة من ريال مدريد. أما كوناتي، فما زال ضمن اهتمامات النادي الأبيض، مع وجود شكوك داخلية، بشأن مستقبله مع الريدز.

واعتاد ريال مدريد استهداف مدافعين في العام الأخير من عقودهم، لتقليل الكلفة وزيادة فرص النجاح في الانتقالات، والقرار الآن يتوقف على مدى توفر اللاعب الأنسب لمشروع تشابي ألونسو. وسيحدد القرار المنتظر مستقبل محور الدفاع في سانتياغو برنابيو للسنوات المقبلة، ويعكس رؤية النادي في مرحلة ما بعد ألابا.