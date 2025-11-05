ريال مدريد يخطط لبيع فينيسيوس.. وعملاقا البريمييرليغ في الانتظار

يبدو أن العلاقة بين ريال مدريد ونجمه البرازيلي، فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، تمرّ بمنعطف حاسم، بعد سلسلة من التصرفات، التي لم تلقَ استحسان إدارة النادي الملكي. وبحسب تقارير إعلامية، فقد بدأ ريال مدريد يدرس جدياً فكرة بيع اللاعب في صيف 2026، رغم مكانته الكبيرة داخل الفريق، وتعود الشرارة الأخيرة إلى مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة (2-1)، حين عبّر فينيسيوس عن غضبه الشديد، عقب استبداله من قِبل المدرب تشابي ألونسو، ما دفع النادي إلى مطالبته باعتذار علني وآخر داخلي أمام زملائه والجهاز الفني.

وكشفت صحيفة سبورت بيلد الألمانية، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد يعتزم عرض فينيسيوس جونيور للبيع، في صيف العام المقبل، ويعود السبب الأول بالدرجة الأولى إلى تصرفاته المثيرة للجدل والتوتر الكبير الذي سبّبه اللاعب البرازيلي داخل النادي الأبيض، خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من أن النجم البرازيلي يفكر في الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب التقرير، فإن الوجهة الأكثر واقعية له قد تكون الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأضافت الصحيفة أن كلّاً من مانشستر سيتي وتشلسي الإنكليزيين يدرسان بجدية إمكانية التعاقد مع فينيسيوس، في صفقة صيفية ضخمة، خاصة أن العلاقة بين النجم البرازيلي ومدربه ألونسو أصبحت متوترة، بعد نوبة غضب اللاعب في أثناء استبداله في "الكلاسيكو"، ورغم أن الجناح البرازيلي قدّم اعتذاراً علنياً، تزعزع وضعه غير القابل للمساس داخل فريق ريال مدريد تماماً، ما جعل إدارة النادي تفكر في مستقبل جديد بدونه.

وما زال فينيسيوس مرتبطاً بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027، غير أن مفاوضات التمديد متوقفة منذ عدة أشهر، ويبدو الآن أنها خرجت تماماً من الحسابات، وهذا يعني أن الصيف المقبل سيكون آخر فرصة للنادي الأبيض لتحقيق عائد مالي كبير جراء بيعه، أما الانتقال إلى الدوري السعودي فهو مستبعد تماماً، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها مانشستر سيتي وتشلسي، اللذان يملكان القوة المالية لإتمام الصفقة.

وفي حال انتقال فينيسيوس إلى مانشستر سيتي، فإن مكانه في تشكيلة الإسباني بيب غوارديولا سيكون مضموناً في الجهة اليسرى من الهجوم، ما يعني أن الإنكليزي جاك غريليش، المعار حالياً إلى إيفرتون، لن يكون له مستقبل مع الفريق السماوي، كما أن البلجيكي جيريمي دوكو سيكون من المتأثرين بالصفقة المحتملة، إذ يأمل حالياً في تثبيت أقدامه بالجهة اليسرى، لكنه قد يجد نفسه في مقاعد البدلاء فور وصول النجم البرازيلي، أما تشلسي فهو أيضاً في السباق، إذ يعتبر التعاقد مع فينيسيوس صفقة ضخمة ذات طابع استثنائي، كما ورد أن ليفربول يراقب الموقف من قرب، لكنه حالياً لا يتقدم بشكل جدي في المفاوضات.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن المشكلة تكمن في أن عقد فينيسيوس يمتد حتى عام 2027، وهو ما يدفع ريال مدريد لمحاولة تمديده، رغم نية النادي بيعه، وذلك لتفادي تراجع قيمته السوقية، في حال استمرت الأزمات، وتُقدّر قيمة النجم البرازيلي حالياً بنحو 150 مليون يورو، ما يجعله من بين الأعلى في العالم، أما تشابي ألونسو فيُطلب منه حالياً التحلي بالهدوء وعدم التصعيد إعلامياً، في انتظار القرار النهائي، الذي سيتخذه النادي بشأن مستقبل أحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة.