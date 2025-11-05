ريال مدريد يخطط لبيع فينيسيوس.. وعملاقا البريمييرليغ في الانتظار

ميركاتو
مدريد

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
05 نوفمبر 2025
لعب فينيسيوس ضد ليفربول في الأبطال، 4 نوفمبر 2025 (جاي برات/Getty)
لعب فينيسيوس ضد ليفربول في الأبطال، 4 نوفمبر 2025 (جاي برات/Getty)
+ الخط -

يبدو أن العلاقة بين ريال مدريد ونجمه البرازيلي، فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، تمرّ بمنعطف حاسم، بعد سلسلة من التصرفات، التي لم تلقَ استحسان إدارة النادي الملكي. وبحسب تقارير إعلامية، فقد بدأ ريال مدريد يدرس جدياً فكرة بيع اللاعب في صيف 2026، رغم مكانته الكبيرة داخل الفريق، وتعود الشرارة الأخيرة إلى مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة (2-1)، حين عبّر فينيسيوس عن غضبه الشديد، عقب استبداله من قِبل المدرب تشابي ألونسو، ما دفع النادي إلى مطالبته باعتذار علني وآخر داخلي أمام زملائه والجهاز الفني.

وكشفت صحيفة سبورت بيلد الألمانية، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد يعتزم عرض فينيسيوس جونيور للبيع، في صيف العام المقبل، ويعود السبب الأول بالدرجة الأولى إلى تصرفاته المثيرة للجدل والتوتر الكبير الذي سبّبه اللاعب البرازيلي داخل النادي الأبيض، خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من أن النجم البرازيلي يفكر في الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب التقرير، فإن الوجهة الأكثر واقعية له قد تكون الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأضافت الصحيفة أن كلّاً من مانشستر سيتي وتشلسي الإنكليزيين يدرسان بجدية إمكانية التعاقد مع فينيسيوس، في صفقة صيفية ضخمة، خاصة أن العلاقة بين النجم البرازيلي ومدربه ألونسو أصبحت متوترة، بعد نوبة غضب اللاعب في أثناء استبداله في "الكلاسيكو"، ورغم أن الجناح البرازيلي قدّم اعتذاراً علنياً، تزعزع وضعه غير القابل للمساس داخل فريق ريال مدريد تماماً، ما جعل إدارة النادي تفكر في مستقبل جديد بدونه.

وما زال فينيسيوس مرتبطاً بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027، غير أن مفاوضات التمديد متوقفة منذ عدة أشهر، ويبدو الآن أنها خرجت تماماً من الحسابات، وهذا يعني أن الصيف المقبل سيكون آخر فرصة للنادي الأبيض لتحقيق عائد مالي كبير جراء بيعه، أما الانتقال إلى الدوري السعودي فهو مستبعد تماماً، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها مانشستر سيتي وتشلسي، اللذان يملكان القوة المالية لإتمام الصفقة.

توتر بين غولر وسبوسلاي صراع خلال مباراة الأبطال، 4 نوفمبر 2025 (مارك أتكينس/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

توتر بين غولر وسوبوسلاي يشعل أجواء أنفيلد في ليلة سقوط ريال مدريد

وفي حال انتقال فينيسيوس إلى مانشستر سيتي، فإن مكانه في تشكيلة الإسباني بيب غوارديولا سيكون مضموناً في الجهة اليسرى من الهجوم، ما يعني أن الإنكليزي جاك غريليش، المعار حالياً إلى إيفرتون، لن يكون له مستقبل مع الفريق السماوي، كما أن البلجيكي جيريمي دوكو سيكون من المتأثرين بالصفقة المحتملة، إذ يأمل حالياً في تثبيت أقدامه بالجهة اليسرى، لكنه قد يجد نفسه في مقاعد البدلاء فور وصول النجم البرازيلي، أما تشلسي فهو أيضاً في السباق، إذ يعتبر التعاقد مع فينيسيوس صفقة ضخمة ذات طابع استثنائي، كما ورد أن ليفربول يراقب الموقف من قرب، لكنه حالياً لا يتقدم بشكل جدي في المفاوضات.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن المشكلة تكمن في أن عقد فينيسيوس يمتد حتى عام 2027، وهو ما يدفع ريال مدريد لمحاولة تمديده، رغم نية النادي بيعه، وذلك لتفادي تراجع قيمته السوقية، في حال استمرت الأزمات، وتُقدّر قيمة النجم البرازيلي حالياً بنحو 150 مليون يورو، ما يجعله من بين الأعلى في العالم، أما تشابي ألونسو فيُطلب منه حالياً التحلي بالهدوء وعدم التصعيد إعلامياً، في انتظار القرار النهائي، الذي سيتخذه النادي بشأن مستقبل أحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة.

دلالات
بطولات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
ممداني يحتفل بعد فوزه بمنصب عمدة مدينة نيويورك، 5 نوفمبر 2025 (أنجيلا وايس/فرانس برس)ِ
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

من الركض إلى قيادة نيويورك: الوجه الرياضي لزهران ممداني

سيف الدين الحاج عبدالله خلال مباراة تونس وفيجي، 3 أكتوبر 2025 (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

عائلة سيف الدين الحاج عبد الله تكشف سرّ نجاح نجم تونس الصاعد

تحدث باها عن مواجهة المغرب القادمة في مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

باها لـ"العربي الجديد": منتخب ناشئي المغرب يستعد للفوز على البرتغال