ريال مدريد يخصص 150 مليون يورو لنجم باريس سان جيرمان

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، تخصيص مبلغ 150 مليون يورو من أجل ضم نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، جواو نيفيز (21 عاماً)، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما طالب المدرب تشابي ألونسو بضرورة وجود لاعب خط وسط شاب يتمتع بالموهبة الفنية القادرة على تقديم الإضافة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس السبت، أن ريال مدريد يجهز لعرض مالي يقدمه لباريس سان جيرمان، كي يتخلى عن نجمه البرتغالي جواو نيفيز، الذي يعد أحد أبرز المواهب التي خطفت الأنظار إليها وبقوة، بفضل أسلوبه الذي يقدمه في خط الوسط، وهو ما ينقص كتيبة المدرب تشابي ألونسو، الذي طالب بضرورة العمل على حسم هذه الصفقة في الصيف القادم.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد مستعد لدفع 150 مليون يورو مقابل حسم الصفقة، لكنه سيسمح برحيل البرازيلي رودريغو، والفرنسي إدواردو كامافينغا، في حال وصلتهما عروض، حتى يستطيع تأمين القيمة المالية للصفقة، التي ستكون حديث وسائل الإعلام العالمية بسبب ضخامتها، خاصة أن باريس سان جيرمان لا يفكر نهائياً في التخلي عن صاحب 21 عاماً، إلا أن المبلغ المرصود، قد يجعله يجلس إلى طاولة المفاوضات.

وأوضحت "ماركا" أن ريال مدريد درس أسماء العديد من المواهب الصاعدة في أوروبا، ووجد أن جواو نيفيز الأنسب لتعزيز خط الوسط، بفضل قدرته على اللعب أمام المدافعين، بالإضافة إلى أنه يجمع بين القوة والمهارة والرؤية الثاقبة، ما يجعله الخيار الأمثل، في ظل قدرته على استعادة الكرة وتوزيعها، ليكون لاعباً كاملاً في منطقة العمليات، وهو ما ينقص كتيبة المدرب تشابي ألونسو، الذي يشعر أن خط وسطه بطيء للغاية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن جواو نيفيز استطاع خلال هذا الموسم تسجيل ستة أهداف وتقديم تمريرة حاسمة، ولديه عقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2029، إلا أن مبلغ 150 مليون يورو سيجعل إدارة الفريق الفرنسي تفكر في بيع عقده، ما سيجعل البرتغالي أحد أبرز الصفقات في تاريخ سوق الانتقالات الصيفية، رغم أن قيمته السوقية تصل إلى 40 مليون يورو حالياً.

