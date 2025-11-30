ريال مدريد يحلم بضم نجم أرسنال.. أرتيتا العقبة الكبرى

- يسعى ريال مدريد لتعزيز خط وسطه تحت قيادة تشابي ألونسو، بعد رحيل نجوم مثل توني كروس ولوكا مودريتش، ويستهدف النادي ضم ديكلان رايس من أرسنال خلال الميركاتو الصيفي المقبل. - أظهر ديكلان رايس أداءً مميزًا منذ انضمامه لأرسنال، حيث ساهم في إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، مما جعله هدفًا رئيسيًا لريال مدريد، رغم تمسك أرسنال به حتى 2028. - حضر جوني كالافت، رئيس قسم المواهب في ريال مدريد، لمتابعة رايس في مباراة ضد بايرن ميونخ، حيث أبدى اللاعب أداءً لافتًا، مما يعزز اهتمام النادي الملكي بضمه.

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، سعيه لتحسين تشكيلة الفريق، ولا سيما خط الوسط، ولذلك وضعت الإدارة قائمة لاعبين، ستحاول العمل على ضمّها، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في محاولة لجعل الفريق أقوى، بعد خروج العديد من الأسماء، التي شكّلت في السنوات الماضية إضافة كبيرة، دفاعياً وهجومياً، على غرار الألماني المعتزل، توني كروس، والكرواتي لوكا مودريتش، الذي انتقل إلى ميلان الإيطالي.

وذكر موقع تيم توك البريطاني، أمس السبت، أن ريال مدريد مهتمّ بالتعاقد مع لاعب نادي أرسنال، الإنكليزي ديكلان رايس، الذي أثبت قدراته بشكل واضح، منذ انضمامه إلى الفريق اللندني عام 2023، وهو ضمن الخيارات الأساسية للمدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، وتسبب خلال الموسم الماضي في خروج "الميرينغي" نفسه من دوري أبطال أوروبا، حين هزّ شباك حارسه البلجيكي، تيبو كورتوا، مرتين من ركلتين حرتين في مباراة الذهاب (3-0) على ملعب الإمارات، قبل أن يكرر "المدفعجية" فوزهم في سانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد بنتيجة 2-1، بفضل الإنكليزي بوكايو ساكا.

وأكد المصدر ذاته أن رئيس قسم المواهب والكشّافة في ريال مدريد، جوني كالافت، كان حاضراً في ملعب الإمارات، لمتابعة رايس في أثناء مواجهة بايرن ميونخ الألماني، الأربعاء الماضي، التي انتصر فيها أصحاب الأرض بنتيجة 3-1، وحاز خلالها اللاعب الإنكليزي تقييماً عالياً بلغ 7.3، بفضل مستواه المميز في خط الوسط، وقدرته على إدارة اللعب، وتنفيذ خطط المدرب أرتيتا وأفكاره، الذي لن يتنازل عنه بسهولة، بطبيعة الحال، ولا سيما أنّ عقده مستمر مع النادي اللندني حتى 2028.

وكان رايس قد تلقى إشادة أكثر من شخصية مهمة في عالم كرة القدم، بينها مدرب تشلسي، الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي قال عنه: "هو لا يؤدي كلاعب وسط دفاعي، بل في مركز هجومي متقدّم، مثل إنزو (فرنانديز)، هو لاعب رائع ومتكامل للغاية، ولديه القدرة على فعل كل شيء".