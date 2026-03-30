ريال مدريد يحضّر مفاجأة لبرشلونة... "الملكي" يخطط لخطف هذا النجم

- صحيفة ماركا الإسبانية تفجر قنبلة في عالم كرة القدم بإعلان اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع نجم برشلونة بيدري في صيف 2026، بعد كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك. - بيدري، نجم خط وسط برشلونة والمنتخب الإسباني، يُعتبر هدفاً لريال مدريد، رغم صعوبة الصفقة بسبب ارتباطه بعقد مع برشلونة حتى 2029 وسعره المرتفع البالغ 150 مليون يورو. - رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يسعى لضم نجم من الصف الأول، لكن الصفقة تواجه تحديات مالية وصعوبة موافقة برشلونة، خاصة أن بيدري لا يفكر في مغادرة النادي الكتالوني.

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية خبراً بمثابة قنبلة كبيرة في عالم كرة القدم، وذلك بعد أن أشارت إلى اهتمام نادي ريال مدريد بأحد أفضل نجوم نادي برشلونة في خط الوسط، وهناك عمل كبير من أجل ضمه في ميركاتو صيف عام 2026، بعد نهاية بطولة كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الأحد، فإنّ نادي ريال مدريد الإسباني يُفكر في التعاقد مع نجم خط وسط نادي برشلونة الإسباني، بيدري، صاحب الـ23 سنة، الذي يُعد من بين أفضل نجوم النادي الكتالوني حالياً والمنتخب الإسباني أيضاً، في واحدة من المفاجآت الكبيرة في الميركاتو التي تُعتبر بمثابة قنبلة كبيرة في السوق لو حصلت. وبحسب الصحيفة الإسبانية فإنّ رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، يريد التعاقد مع لاعب خط وسط قوي ونجم من الصف الأول، وطرح اسم بيدري على الطاولة للتعاقد معه، مع العلم أن الحديث عن هذه الصفقة فحسب يُعد ضرباً من الجنون، إذ إنّه من الصعب أن يتخلى برشلونة عن نجمه بيدري بسهولة فكيف لو كان الأمر يتعلق بالنادي الملكي الغريم التقليدي للنادي الكتالوني في الليغا.

ورغم صعوبة الصفقة على ريال مدريد لناحية أن برشلونة صعب أن يوافق عليها بسهولة، تبرز أمور مالية صعب أن يتعامل معها النادي الملكي، أولاً سعر بيدري في السوق وفقاً لموقع ترانسفر ماركت المختص هو 150 مليون يورو ومع ارتباطه بعقد مع برشلونة حتّى عام 2029، فإنّ النادي الكتالوني هو من يتحكم بالصفقة وبالتالي يتحكم بالسعر والموافقة، وعليه سيكون من الصعب جداً اكتمال هذه الصفقة في ميركاتو صيف 2026، هذا مع عدم ذكر أن بيدري لا يُفكر أبداً في مغادرة برشلونة وهو من أبناء أكاديمية لاماسيا الذهبية.