ريال مدريد يحسم هوية القائد.. مبابي خارج الحسابات

- إدارة ريال مدريد تسعى لتحديد قائد جديد للفريق بعد خيبة أمل فلورنتينو بيريز من الأداء الحالي وغياب القيادة الواضحة، مع توقعات بأن يتولى فينيسيوس جونيور دوراً قيادياً أكبر. - رغم آمال بيريز في أن يكون كيليان مبابي القائد، إلا أن فينيسيوس جونيور يُعتبر الآن المرشح الأقوى لشارة القيادة بفضل تأثيره المتزايد وشعبيته. - النادي يناقش مع فينيسيوس تحمل مسؤوليات إضافية لتعزيز القيادة، رغم عدم تجديد عقده بعد، مما يثير نقاشاً حول مستقبل القيادة في "سانتياغو برنابيو".

بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، التحرك لتحديد هوية القائد الجديد للفريق في المرحلة المقبلة، في ظل خيبة أمل رئيس النادي فلورنتينو بيريز من أداء الفريق خلال الموسم الحالي، وغياب شخصية قيادية واضحة داخل المجموعة.

وبحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإن بيريز كان يأمل أن يتولى النجم الفرنسي كيليان مبابي دور القيادة داخل الفريق، غير أن اللاعب لم ينجح حتى الآن في فرض نفسه كقائد فعلي داخل غرفة الملابس. وفي هذا السياق، أشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة النادي قررت منح البرازيلي فينيسيوس جونيور دوراً قيادياً أكبر داخل الفريق، نظراً لمكانته داخل التشكيلة وتأثيره المتزايد، إضافة إلى شعبيته الكبيرة بين اللاعبين والجماهير.

وأضافت التقارير أن إدارة ريال مدريد وبالتنسيق مع الجهاز الفني، ناقشت بالفعل مع فينيسيوس تحمل مسؤوليات إضافية في المرحلة المقبلة، في إطار خطة لتعزيز القيادة داخل الفريق وإعادة بناء شخصية المجموعة. من جهتها، ذكرت إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية، أن فينيسيوس جونيور مرشح بقوة لتولي شارة القيادة في الموسم المقبل، سواء استمر المدرب الحالي ألفارو أربيلوا، أو تم التعاقد مع جهاز فني جديد، في إشارة إلى أن القرار الإداري قد حُسم فعلياً داخل النادي. ويأتي هذا التوجه رغم عدم قيام اللاعب البرازيلي حتى الآن بتجديد عقده مع ريال مدريد، ما يضيف بعداً جديداً للنقاش داخل النادي حول مستقبل القيادة في "سانتياغو برنابيو".