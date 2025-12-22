ريال مدريد يحسم موقفه من صفقة هالاند

- حسم ريال مدريد موقفه من صفقة إيرلينغ هالاند، حيث قرر عدم التعاقد معه حالياً رغم قيمته الفنية، مفضلاً التركيز على التوازن المالي والتكتيكي للفريق. - يعتمد النادي الملكي على التركيبة الهجومية الحالية بقيادة كيليان مبابي، ويرى أن الاستثمار في هالاند لا يتماشى مع استراتيجيته الرياضية والمالية. - يعكس القرار فلسفة ريال مدريد في الاستقرار وتطوير اللاعبين داخل المنظومة، مع تأجيل أي تحرك نحو هالاند حتى إشعار آخر، رغم عقده الطويل مع مانشستر سيتي.

حسم نادي ريال مدريد موقفه من صفقة إرلينغ هالاند (26 عاماً) في توقيت حساس من الموسم، ووضع حداً للتكهنات التي لاحقت اسم المهاجم النرويجي لسنوات داخل أروقة ملعب برنابيو. فبعد ربط متكرر بين الطرفين، خرجت مؤشرات واضحة من العاصمة الإسبانية تؤكد أن النادي الملكي لا يضع التعاقد مع إيرلينغ هالاند (25 عاماً) ضمن أولوياته الحالية، رغم القيمة الفنية الهائلة للاعب ومكانته في سوق النجوم.

وربط ريال مدريد قراره بسياق رياضي واستراتيجي متكامل، إذ يرى أن التركيبة الهجومية الحالية تلبي متطلبات المشروع، خاصة مع حضور كيليان مبابي واجهةً هجوميةً أولى. ويعتقد صناع القرار في مدريد أن الاستثمار في صفقة جديدة بحجم هالاند من حيث التكلفة والرواتب لا ينسجم مع التوازن الذي يسعى النادي للحفاظ عليه، سواء مالياً أو تكتيكياً، وفقاً لما نشره موقع فوت ميركاتو الفرنسي الأحد.

ويفتح احتمال رحيل بيب غوارديولا عن مانشستر سيتي باب التأويلات أمام مستقبل "السيبورغ" النرويجي، غير أن هذا المتغير لا يبدو كافياً لتغيير قناعة ريال مدريد في الوقت الراهن. فالنادي لا يرى ضرورة لإعادة ترتيب أوراقه الهجومية، ويُفضل توجيه جهوده نحو تدعيمات أخرى تخدم العمق والتوازن بدل إضافة نجم جديد في مركز مكتظ.

ويعكس هذا الموقف فلسفة واضحة في إدارة المشروع الرياضي، إذ يُراهن ريال مدريد على الاستقرار والاستمرارية بدل الانجرار خلف صفقات مدوية. كما ينسجم القرار مع سياسة النادي في السنوات الأخيرة القائمة على انتداب لاعبين قادرين على التطور داخل المنظومة، لا مجرد جمع الأسماء اللامعة مهما بلغت جاذبيتها الإعلامية. ويُبقي عقد هالاند الممتد مع مانشستر سيتي حتى عام 2034 الباب موصداً عملياً أمام أي تحرك قريب، ويمنح النادي الإنكليزي أفضلية تفاوضية كبيرة. كما يجعل أي صفقة محتملة مرهونة بأرقام فلكية، لا يبدو ريال مدريد مستعداً لدفعها في ظل أولويات أخرى أكثر إلحاحاً.

ويؤكد ريال مدريد أنه حسم موقفه من صفقة هالاند بعقلانية باردة لا تخضع لضغط الشارع ولا لإغراءات السوق. فبين حلم لاعب لم يُخفِ يوماً رغبته في ارتداء قميص الفريق الأبيض، وواقع نادٍ يخطط بدقة لمستقبله، يختار "الميرينغي" السير وفق قناعاته مؤجلاً أي حديث عن هالاند إلى إشعار آخر.