ريال مدريد يحسم ملف المدرب.. والإعلان الرسمي الليلة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل ألفارو أربيلوا قبل يوم من إسدال الستار على الموسم الحالي، وذلك قبل المواجهة الأخيرة في منافسات الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو مساء السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، ليقترب موعد الكشف عن هوية المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق في موسم 2026-2027.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع "سبورت إف آر" الفرنسي السبت، فإن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تستعد للإعلان الرسمي عن المدرب الجديد لموسم 2026-2027 الليلة، مباشرةً بعد نهاية المباراة الأخيرة للنادي الملكي في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 أمام منافسه فريق أتلتيك بلباو في ملعب سانتياغو برنابيو، من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية حول طريقة تقديم المدرب الجديد، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال مراسم خاصة داخل الملعب.

وأشارت المعلومات إلى أن نادي ريال مدريد سيعلن التعاقد رسمياً مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي من المتوقع أن يعود إلى منصبه مع النادي الملكي الذي تركه قبل حوالي 13 سنة، إذ إن كل المؤشرات تُشير إلى أن مدرب نادي بنفيكا البرتغالي حالياً سيقود المرحلة الجديدة للفريق الإسباني الذي خرج في موسمين متتاليين بصفر ألقاب رغم التعاقدات الكبيرة، وأبرزها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

واستند الموقع الفرنسي إلى المعطيات التي نشرها الصحافي الإيطالي المختص في الميركاتو فابريزيو رومانو، الذي أكد قبل أيام اكتمال صفقة مورينيو مع ريال مدريد، وأن هناك اتفاقاً شفهياً لإتمام صفقة لمدة عامين بين النادي الملكي والمدرب البرتغالي، ويُنتظر فقط الإعلان الرسمي بعد مغادرة المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا الذي قاد الفريق نصف موسم تقريباً.

يُذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد بين سنوات 2010 و2013، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2011-2012، ولقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2010-2011، ولقب كأس السوبر الإسباني في عام 2012، ومهمته الأساسية هي إعادة النادي المدريدي إلى منصات التتويج بعد إنهاء موسمين متتاليين من دون أي لقب على الصعيدين المحلي والأوروبي.