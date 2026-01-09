- تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 2-1، حيث سجل فيديريكو فالفيردي ورودريغو جوس هدفي الفريق الملكي، بينما قلص ألكسندر سورلوث الفارق لأتلتيكو. - سيواجه ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو منتظر في جدة، بعد تأهل برشلونة على حساب أثلتيك بلباو، تحت قيادة المدرب هانسي فليك. - انطلقت بطولة كأس السوبر الإسباني في 1982، وتضم الآن أربعة فرق، ويعتبر برشلونة الأكثر تتويجاً بـ15 لقباً، يليه ريال مدريد بـ13 لقباً.

ضرب نادي ريال مدريد موعداً في نهائي كأس السوبر الإسباني مع غريمه التقليدي برشلونة، بعد فوزه على جاره العاصمي أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في لقاء الديربي يوم الخميس، الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وسط حضورٍ جماهيري كبير.

ودخل الفريق الملكي المباراة بقوة، وافتتح باب التسجيل مُبكراً عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، مستغلاً ارتباك دفاعات "الروخيبلانكوس" مع انطلاقة صافرة البداية، بعدما أطلق قائد النادي الملكي تسديدة هائلة من مسافة 23 متراً تقريباً، لتسكن الزاوية العليا للحارس السلوفيني يان أوبلاك، الذي لم يتمكّن من التصدّي لها البتة.

وفي الشوط الثاني، أضاف البرازيلي رودريغو جوس الهدف الثاني لتشكيلة المدرب الإسباني تشابي ألونسو عند الدقيقة 55 بعد مجهودٍ فردي مميز، لينجح في هزّ شباك أوبلاك، لكن أتلتيكو مدريد لم يرفع راية الاستسلام، حين قلّص الفارق سريعاً عبر مهاجمه النرويجي ألكسندر سورلوث في الدقيقة 58، ليعيد الإثارة إلى أجواء اللقاء، لكن ذلك لم يكن كافياً لمعادلة الكفة، ليودّع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المسابقة.

وسيُواجه ريال مدريد يوم الأحد المقبل في جدّة غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو مُنتظر، بعدما كان النادي الكتالوني قد عبر إلى اللقاء الختامي عقب تجاوزه أثلتيك بلباو يوم أمس الأربعاء بسهولة، تحت قيادة مديره الفني الألماني، هانسي فليك الساعي لحصد لقبٍ جديد.

وانطلقت بطولة كأس السوبر الإسباني رسمياً في عام 1982، وتطوّرت من بطولة تلعب بين بطل الدوري والكأس، إلى دورة تضمّ أربعة فرق، ويُعتبر نادي برشلونة الفريق الأكثر تتويجاً برصيد 15 تاجاً، ويأتي خلفه ريال مدريد بـ13 لقباً، ثم أثلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا بثلاثة ألقاب، وأتلتيكو مدريد (2)، ولقب لكلّ من فالنسيا، وريال سرقسطة، وريال مايوركا، وريال سوسييداد.