ريال مدريد يحتفي بالمستقبل ويحاسب فينيسيوس على الحاضر

- فينيسيوس جونيور يعتذر لجماهير ريال مدريد بعد صيحات الاستهجان ضده في مباراة ديبورتيفو ألافيس، حيث سجل الهدف الثاني ولم يحتفل، معترفًا بمسؤوليته عن تراجع أداء الفريق هذا الموسم. - جماهير ريال مدريد تُحمل فينيسيوس مسؤولية إخفاقات الفريق، خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، مما أدى إلى انتقادات حادة من المشجعين. - إدارة ريال مدريد تكرم مواهب الفريق الشابة التي حققت لقب دوري أبطال أوروبا للشباب، معبرة عن امتنانها وتأكيدها على فرصهم المستقبلية مع الفريق الأول.

قدّم النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، اعتذاره لجماهير نادي ريال مدريد التي أطلقت صحيات الاستهجان ضده، في المواجهة ضد ديبورتيفو ألافيس الثلاثاء، والتي شهدت تكريم مواهب الفريق الملكي، الذين حققوا لقب دوري أبطال أوروبا للشباب.

وقبل انطلاق المباراة، التي حسمها ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس، بهدفين مقابل هدف، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني، قامت جماهير الفريق الملكي، بإطلاق صيحات الاستهجان ضد فينيسيوس جونيور، الذي عانى في الشوط الأول، من قيام المشجعين الحاضرين في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، بتوجيه الانتقادات الحادة للبرازيلي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنّ جماهير نادي ريال مدريد تُحمل فينيسيوس جونيور مسؤولية ما حدث في الموسم الجاري، الذي يبدو الفريق الملكي قريباً من الخروج دون تحقيق أي لقب، بالإضافة إلى تراجع مستوى البرازيلي، الذي أثر كثيراً على كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا، التي خرجت بطريقة مذلة على يد بايرن ميونخ، الذي حسم مواجهتَي ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لصالحه بنتيجة (6-4).

وأوضحت أن فينيسيوس جونيور استطاع تسجيل الهدف الثاني لنادي ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني، لكن البرازيلي لم يحتفل كعادته، بل وقف في منتصف منطقة جزاء الفريق المنافس، ورفع يده إلى الأعلى، في إشارة واضحة على تقديمه الاعتذار للجماهير، التي شنّت هجوماً عليه في الشوط الأول.

من جهتها، أكّدت صحيفة ماركا الإسبانية، على أنّ إدارة نادي ريال مدريد، أصرت على تكريم مواهب الفريق الملكي، الذين استطاعوا تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب للمرة الثانية في تاريخهم، قبل انطلاق المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس، لأنّ الرئيس فلورنتينو بيريز أراد توجيه رسالة مباشرة إلى كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا، التي أخفقت هذا الموسم بشكل كبير.

وختمت صحيفة ماركا تقريرها أنّ إدارة نادي ريال مدريد تُريد التعبير عن امتناها للمواهب الشابة في الفريق الملكي، وبأنّ لديهم فرصة اللعب مع الفريق الأول في الموسم القادم، فيما لم تتردّد الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، في التعبير عن سعادتها بالإنجاز، الذي حققه الصغار، وأطلقت بعدها صيحات الاستهجان ضد فينيسيوس جونيور كثيراً؛ لأنها تعتبره المسؤول الأول عمّا حدث في هذا الموسم.