ريال مدريد يجني ثمار الأكاديمية.. أربيلوا يصنع ثروة من المواهب

- ارتفعت قيمة "لافابريكا" بشكل ملحوظ بفضل دعم المدرب ألفارو أربيلوا، حيث أصبحت الأكاديمية ركيزة أساسية في مشروع الفريق الأول، مما يعزز فرص أربيلوا في الاستمرار كمدرب. - شهدت تشكيلة كاستيا ارتفاعاً كبيراً في قيمتها السوقية، حيث تضم الآن 16 لاعباً بقيمة مليون يورو فأكثر، مما يفتح فرصاً كبيرة للنادي لإبرام صفقات مربحة. - أربيلوا حقق مكاسب رياضية واقتصادية للنادي، حيث ساهم في تطوير لاعبين مثل ثياغو بيتارش، ورفع قيمة اللاعبين الشباب، ودعم المنتخبات الوطنية بتجهيز لاعبين دوليين.

ارتفعت قيمة "لافابريكا" (أكاديمية ريال مدريد للشباب) بشكل ملحوظ، بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا (43 عاماً) إلى أكاديمية الشباب. وكون المدرب إرثاً رياضياً واقتصادياً، جعل إدارة ريال مدريد في غاية الرضا، إذ حول الأكاديمية إلى ركيزة أساسية في مشروعه مع الفريق الأول، وقد أثبتت استراتيجيته نجاحها بشكل كامل. وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الخميس، فإن هذا الإنجاز يعزز فرصه في الاستمرار على مقاعد التدريب بشكل كبير، وهو ما يحققه أسبوعاً تلو الآخر.

وبعد فترة قصيرة مع فريق كاستيا وتقديم عدد جيد من اللاعبين الشباب في الفريق الأول خلال شهرين فقط من قيادته لكتيبة الملكي، لم يقتصر تأثير أربيلوا على إعادة "لافابريكا" إلى الواجهة، بل رفع أيضاً قيمة اللاعبين الشباب بشكل هائل. وأصبحت تشكيلة كاستيا تُقدّر الآن بـ82.5 مليون يورو وفقاً لموقع ترانسفير ماركت، بعدما كان إجمالي قيمتها الصيف الماضي 5 ملايين يورو فقط.

16 لاعباً شاباً بقيمة مليون يورو وأكثر

وفقاً لأحدث تحديثات السوق، يضم كاستيا الآن 16 لاعباً شاباً بقيمة مليون يورو فأكثر. وارتفعت قيمة سيستيرو إلى 7.5 ملايين يورو، وسيزار بالاسيوس إلى 6 ملايين، بينما يقف كل من فالدبينياس، دييغو أغوادو، خوان مارتينيز، ديفيد خيمينيز ومانويل أنخيل عند 5 ملايين. وتصل قيمة فران غونزاليس، فورتيا، يانييز ولاميني إلى 3 ملايين يورو، مع آخرين تتراوح قيمتهم بين مليونين ومليون يورو، لتفتح هذه الأرقام أمام النادي فرصاً كبيرة لإبرام صفقات تعود بأرباح مالية كبيرة.

20 مليون يورو لثياغو بيتارش

أبرز المكاسب الرياضية والاقتصادية لأربيلوا كان من نصيب ثياغو بيتارش، الذي شهدت قيمته ارتفاعاً كبيراً، لتصل إلى 20 مليون يورو رغم خبرته المحدودة في المستوى الأول. وخاض اللاعب سبع مباريات فقط مع الفريق الأول، لكن تأثيره كان فورياً، وكان أربيلوا هو الداعم الأكبر له، ليحقّق هذا الارتفاع أرباحاً مالية ضخمة للنادي، والتي جاءت بعد مكاسب أخرى وصلت إلى 33.5 مليون يورو، إثر الفوز في جولتي خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا ومانشستر سيتي. ولكن بعيداً عن الجانب المالي، تكمن الأهمية في الثورة الرياضية التي أحدثها المدرب في "لافابريكا".

أربيلوا.. كنز ثمين للنادي وللمنتخبات

أثبت أربيلوا أنه معدن نادر، فقد حقق للنادي نحو 18 مليون يورو في الموسمين الماضيين من تطوير اللاعبين الشباب، كما أن استراتيجيته في اكتشاف وتطوير المواهب أخرجت لاعبين مثل نيكو باز، تشيما، جاكوبو رامون ويوسي، الذين حققوا مبيعات بملايين اليوروهات، فيما شارك ثلاثة منهم مع الفريق الأول. إضافة لذلك، يُعد أربيلوا داعماً مهماً للمنتخبات الوطنية، حيث ساعد على تجهيز لاعبين دوليين لمنتخبات الفئات السنية، وكان آخرهم ثياغو بيتارش الذي يمثل إضافة قوية لمنتخب تحت 20 سنة. وخلال مسيرته في "لافابريكا"، حول أربيلوا نحو 20 لاعباً إلى دوليين لأول مرة، منهم فالدبينياس، إغناسيو جاسكون، ميسونيرو، دييغو أغوادو، كريستيان ديفيد، جاكوبو رامون، سيسار بالاسيوس، تشيما، ثياغو بيتارش، ديفيد خيمينيز، بول دوران، باولو إياغو، يانييز، ألفارو غونزاليس، خوسيه أنطونيو رييس، جوان لندنيو، وروي توريس.