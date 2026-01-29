ريال مدريد يجمع العائلات... من سانشيز وزيدان إلى مارسيلو

- يُعتبر تمثيل ريال مدريد إنجازاً مهماً، حيث انضم العديد من العائلات المحظوظة لصفوفه، مثل عائلة مارسيلو، حيث وقع نجله إنزو ألفيس عقداً احترافياً بعد تألقه في صفوف الشباب. - إنزو ألفيس، نجل مارسيلو، وقع أول عقد احترافي مع ريال مدريد في سن السادسة عشرة بعد تسجيله حوالي 150 هدفاً، ويطمح لمواصلة مسيرته الكروية داخل النادي الملكي. - عائلة زيدان لها ارتباط وثيق بريال مدريد، بينما يُعتبر مانويل سانشيز هونتيويلو من الأسماء البارزة في تاريخ النادي، حيث خاض 710 مباريات وحقق العديد من الألقاب.

يُعتبر تمثيل فريق ريال مدريد الإسباني، إنجازاً مُهماً في مسيرة اللاعبين، بما أنه نادٍ ذو تاريخ حافل بالألقاب والنجاحات الكبيرة، ونجح في التعاقد مع نجوم اللعبة طوال السنوات الماضية. لذلك باتت إمكانية خوض التجربة مع "الملكي"، طموح معظم اللاعبين بما أنه فريق الأحلام، نظراً لما يوفره من فرص لحصد الألقاب والشهرة، كونه يملك قاعدة جماهيرية كبيرة عبر مختلف الدول في العالم، لا إسبانيا فقط. ومع أنه ليس من السهل على أي لاعب الفوز بفرصة الدفاع عن ألوان هذا النادي، إلا أنّ بعض العائلات كانت محظوظة، بمشاهدة أفراد منها نجحوا في تمثيل النادي.

فقد انضمّت عائلة المدافع البرازيلي، مارسيلو، إلى قائمة العائلات المحظوظة رياضياً، بعد توقيع نجل مارسيلو، إنزو ألفيس، عقداً احترافياً مع ريال مدريد هو الأول له مع النادي الذي شهد نجاحات والده، إذ كان من اللاعبين الأكثر تتويجاً بالألقاب بفضل مسيرة طويلة مع النادي الإسباني، والطريف أنّ مارسيلو غادر الريال منذ مواسم قليلة، غير أنّ نجله أبقى ارتباطه بالنادي الملكي وثيقاً بعدما تألق في صفوف الشباب بشكل لافتٍ.

وحقق إنزو ألفيس إنجازاً بارزاً في مسيرته الكروية؛ ففي سن السادسة عشرة فقط، وقّع نجل أسطورة ريال مدريد مارسيلو أول عقد احترافي له مع النادي يوم الاثنين، بعدما أمضى عدة مواسم في صفوف الشباب، وبعدما سجّل ما يقارب 150 هدفاً منذ انضمامه إلى "لا فابريكا" (أكاديمية ريال مدريد للشباب). ويُعتبر إنزو ألفيس من أبرز المواهب الصاعدة في جيله، وسيواصل مسيرته الكروية داخل النادي الملكي بحثاً عن كتابة التاريخ.

وأعرب المهاجم الشاب الواعد عن فخره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد توقيعه عقده مع ريال مدريد. وكتب بعد توقيع العقد: "سعيد بتوقيع أول عقد احترافي لي، هلا مدريد"، وفق ما ذكره موقع فوت ميركاتو الفرنسي. وتُعتبر الخطوة مهمة في مسيرة نجل المدافع البرازيلي، الذي سيكون مُطالباً بالدفاع عن الإرث الذي تركه والده في النادي، بما أن مارسيلو كان عنصراً بارزاً في نجاحات الفريق في المواسم الأخيرة، ما سيفتح باب مقارنة نجاحاته بما سيقدّمه نجله مستقبلاً.

وتُعتبر عائلة الأسطورة الفرنسي، زين الدين زيدان، من أكثر العائلات ارتباطاً بنادي ريال مدريد على مرّ التاريخ، فبعدما حمل زيدان قميص النادي لاعباً ثم شغل خطة مدرب مساعد، قبل أن يدرب الفريق الأول بمفرده، فإن أبناءه لوكا وإنزو وثيو خاضوا تجارب مع شباب النادي خلال السنوات الأخيرة، ولكن دون نجاحات كبيرة، إذ لم يقدر أي منهم على تمثيل الفريق الأول.

فقد اختار إنزو زيدان اعتزال اللعب منذ فترة قصيرة وهو في سن 29 عاماً، أما حارس المرمى، لوكا زيدان، فقد مثل ريال مدريد في مناسبتين فقط، قبل أن يرحل عن النادي ويخوض تجارب جديدة، ساعدته على تغيير جنسيته الرياضية، حيث اختار تمثيل منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة. ولم يكن مصير ثيو زيدان، مُختلفاً أيضاً إذ ابتعد سريعاً عن الأضواء.

ويُعتبر الإسباني مانويل سانشيز هونتيويلو، من بين الأسماء البارزة في مسيرة النادي الملكي، بعدما خاض مواسم عديدة مع الفريق نجح خلالها في حصد الكثير من الألقاب، لا سيما في دوري أبطال أوروبا، وهو مدافع بأرقام تاريخية مع النادي من حيث عدد المشاركات في المباريات الرسمية، إذ لعب 710 مباريات رسمية بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات طوال مسيرته مع النادي من 1983 حتى 2001، ما جعله واحداً من أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الريال. وقد سار مانويل سانشيز هونتيويلو على خطى والده مانويل سانشيز مارتينيز، الذي توج بالمسابقة الأوروبية الأهم، وبات ضمن قائمة مصغرة من اللاعبين الذين توجوا بدوري أبطال أوروبا مثل آبائهم.