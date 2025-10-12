ريال مدريد يثير الشكوك بشأن مستقبل بيلنغهام

- مستقبل جود بيلنغهام مع ريال مدريد يثير الشكوك بعد فقدانه لمكانه الأساسي تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، حيث كان بديلاً في معظم المباريات بسبب انضمامه المتأخر بعد جراحة، وغيابه عن غلاف "روزنامة عام 2026" يعزز التكهنات حول رحيله المحتمل. - مانشستر سيتي يبدي اهتماماً بالتعاقد مع بيلنغهام، وقد تتضمن الصفقة انتقال إيرلينغ هالاند إلى ريال مدريد، حيث يسعى النادي الملكي لتعزيز هجومه بالنجم النرويجي. - بيلنغهام يواجه تحديات في بداية الموسم بعد استبعاده من منتخب إنكلترا، ويعمل على استعادة مستواه لضمان مكانه في تشكيلة ريال مدريد وسط منافسة قوية.

يُثير مستقبل النجم الإنكليزي، جود بيلنغهام (22 عاماً)، مع ريال مدريد الكثير من الشكوك، بعد أن فقد لاعب بوروسيا دورتموند الألماني سابقاً مكانه الأساسي مع الفريق، منذ قدوم المدرب تشابي ألونسو (43 عاماً)، نظراً لأنه كان بديلاً في معظم المباريات، بسبب انضمامه إلى الفريق مؤخراً، إثر خضوعه إلى تدخل جراحي مباشرة، بعد نهاية مشاركة النادي الملكي في كأس العالم للأندية، وقد كان أساسياً في المواجهة الوحيدة، التي خسرها الفريق أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الأحد، إلى أن ريال مدريد لم يضع صورة اللاعب الإنكليزي في غلاف "روزنامة عام 2026"، التي سيسوقها ريال مدريد لجماهيره، إذ كان حاضراً في غلاف السنة الحالية، وهو تصرّف اعتبرته الصحيفة البريطانية مؤشراً على أن بيلنغهام قد يكون خارج أسوار الفريق في الموسم المقبل، رغم أن الأمر يبدو صعباً، بما أن النادي الملكي أنفق أكثر من 100 مليون يورو من أجل التعاقد معه، إضافة إلى أنه مازال صغير السن، وقادراً على مساعدة الفريق في المواسم المقبلة.

كما أشار موقع وان فوتبول الإنكليزي، في الإطار نفسه، إلى أن مانشستر سيتي الإنكليزي يرغب في التعاقد مع بيلنغهام في الموسم المقبل، وأن الصفقة مع ريال مدريد قد تتضمن رحيل المهاجم النرويجي، إيرلينغ هالاند (25 عاماً)، إلى النادي الملكي، بما أنه من بين أفضل المهاجمين في العالم، ويقود "السيتي" إلى حصد أفضل النتائج، بفضل أهدافه التي تصنع الفارق باستمرار، ولم يخفِ ريال مدريد اهتمامه الكبير بالنجم النرويجي، طوال الفترة الماضية، وكان راغباً في التعاقد معه.

وتبدو بداية الموسم معقدة بالنسبة إلى بيلنغهام، بعدما استبعده مدرب منتخب إنكلترا، الألماني توماس توخيل، من المعسكر الحالي، معتبراً أنه ليس جاهزاً للمشاركة، وتقديم الإضافة في الوقت الراهن، ليواصل اللاعب الإنكليزي التدرب مع ريال مدريد، تحسباً للمواعيد المقبلة، بهدف استعادة مستواه المعروف، ليكون قادراً على ضمان اللعب أساسياً في صفوف "الميرينغي"، خلال المرحلة المقبلة، وسط منافسة قوية في وسط ملعب الفريق، نظراً لامتلاك ريال مدريد الكثير من الحلول، بعدما قرر المدرب تشابي ألونسو تعديل تمركز بعض النجوم هذا الموسم، إذ بات التركي أردا غولر من بين أهم اللاعبين في صفوف الفريق، ويلعب أساسياً، ويصعب استبعاده من التشكيلة.