ريال مدريد يتوج بلقب أبطال الشباب... مواهب حققت ما عجز عنه النجوم

حقّق نادي ريال مدريد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حسمت المواهب المواجهة النهائية ضد كلوب بروج البلجيكي، بركلات الترجيح (4-2)، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، الاثنين، في مدينة لوزان السويسرية.

ويُعد حارس مرمى ريال مدريد تحت 19 عاماً، خافي نافارو، أحد أبرز المواهب التي قدمها الفريق الملكي في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب، بعدما لعب دوراً محورياً، في خطف اللقب القاري، بقدرته على التصدي لضربتَين، نفذها لاعبا كلوب بروج البلجيكي، نعيم أمينجاي وتيان كورين، الأمر الذي يجعل إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز، توجه أنظارها إلى الأكاديمية، التي أصبحت خزاناً لكثير من الفرق في القارة العجوز، بسبب المهارات الفنية التي تتمتع بها المواهب.

كما يعتبر المدافع، دييغو أغوادو (19 عاماً)، واحداً من الأسماء المهمة التي لمعت بقميص نادي ريال مدريد تحت 19 عاماً، كونه صاحب الهدف الحاسم ضد كلوب بروج البلجيكي، إذ أهدى الفريق الملكي لقب المسابقة القارية، رغم أن الطريق لم يكن مفروشاً بالورود، وبخاصة أن اللاعبين عانوا كثيراً في مواجهة نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان، الذي ودّع البطولة بركلات الترجيح أيضاً.

واستطاع شباب نادي ريال مدريد توجيه رسالة مباشرة إلى إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي يعيش أوقاتاً صعبة مع الفريق الأول، نتيجة الفشل في حصد أي لقب في عامَين على التوالي، للمرة الأولى منذ 16 عاماً، ما جعل العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، تنشر الكثير من التقارير، التي تحدثت عن إجراءات ضخمة من خلال التخلي عن الكثير من الأسماء في الصيف، بالإضافة إلى حسم صفقات مهمة في "الميركاتو" المقبل.

وبات نادي ريال مدريد تحت 19 عاماً، يُحقق لقبه الثاني في تاريخه ببطولة دوري أبطال أوروبا للشباب، ويعادل تشلسي الإنكليزي، الذي يملك لقبين، إذ أصبح الفريق الملكي على بعد لقب واحد من غريمه التاريخي برشلونة، الذي صعد مواهبه إلى منصة التتويج في الموسم الماضي.