ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة بخسارة كورتوا أمام بايرن ميونخ

- تلقى ريال مدريد ضربة قوية بغياب حارسه تيبو كورتوا بسبب إصابة في العضلة الرباعية للفخذ، مما سيحرمه من المشاركة في مواجهتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ. - إصابة كورتوا جاءت بعد تألقه في مباراة مانشستر سيتي، حيث ساهم بشكل كبير في تأهل الفريق، وأكد المدرب بيب غوارديولا على دوره الحاسم. - من المتوقع أن يعتمد ريال مدريد على الحارس الأوكراني أندري لونين لتعويض غياب كورتوا، في ظل سعي الفريق لمواصلة مشواره القاري.

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، ضربة موجعة قبل مواجهته المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني يوم السابع من إبريل/نيسان المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تأكد غياب حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة، في توقيت حساس من الموسم، خاصة أن الفريق ينافس أيضاً غريمه التقليدي برشلونة على مستوى مسابقة الدوري الإسباني.

وجاءت إصابة كورتوا بعدما خرج بين الشوطين خلال فوز فريقه على مانشستر سيتي في إياب ثمن النهائي على ملعب الاتحاد، في مباراة أكد فيها الفريق الإسباني تفوقه وتأهله إلى الدور التالي، وظهر خلالها الحارس البلجيكي بمستوى مميز منقذاً الميرنغي في أكثر من مناسبة، وهو ما اعترف به المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعد المواجهة.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي إن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة الحارس الدولي "في العضلة الرباعية للفخذ اليمنى"، من دون أن يحدّد مدة غيابه عن الملاعب، لتؤكد صحيفة أس الإسبانية، أنّه من المتوقع أن ابتعاد كورتوا لنحو ستة أسابيع، ما سيحرمه من خوض مواجهتي ربع النهائي أمام بايرن، سواء في لقاء الذهاب في مدريد أو الإياب في ميونخ بتاريخ 15 إبريل.

وفي ظل هذا الغياب، يُرجح أن يعتمد ريال مدريد على الحارس الأوكراني أندري لونين لتعويض كورتوا، في وقت يطمح الفريق لمواصلة مشواره القاري وتعزيز سجله القياسي في البطولة، مع العلم أن العضلة الرباعية للفخذ تُعد المحرك الرئيسي لبسط مفصل الركبة وثني الورك، مما يجعلها ضرورية للجري والقفز، كما تُساهم في تثبت الركبة أثناء الحركة.