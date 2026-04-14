ريال مدريد يتلقى صدمة بسبب النجم الفرنسي أوليسه

حسم نادي بايرن ميونخ الألماني موقفه بشكل صارم من واحدة من أكثر قضايا سوق الانتقالات إثارة في الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه لا نية لديه مطلقاً للتخلي عن النجم الفرنسي مايكل أوليسه (24 عاماً)، حتى في حال وصول عروض قياسية من أندية كبرى في أوروبا.

وبحسب موقع فيتاخشيس الإسباني، أمس الاثنين، فإن الرسالة الصادرة من داخل النادي البافاري كانت واضحة وحاسمة: اللاعب غير قابل للمس أو التفاوض، وليس هناك أي إمكانية لفتح باب النقاش بشأن مستقبله، سواء مع ريال مدريد الإسباني أو غيره من الأندية المهتمة بخدمات اللاعب.

ويأتي هذا الموقف القوي في ظل اهتمام واضح من نادي ريال مدريد الذي كان يراقب وضع اللاعب منذ فترة طويلة، واعتبره خياراً استراتيجياً لتعزيز الخط الهجومي، نظراً لما يمتلكه من مهارات فنية عالية وقدرة على صناعة الفارق في المساحات الضيقة والمباريات الكبرى. غير أنّ إدارة بايرن ميونخ ردت بشكل مباشر على هذا الاهتمام، مؤكدة أن النادي لا يفكر بأي شكل من الأشكال في بيع أوليسه، وأن اللاعب جزء أساسي من المشروع الرياضي الحالي والمستقبلي، وأن كل ما يُتداول حول إمكانية رحيله لا يتجاوز دائرة التكهنات.

وأشار المصدر إلى أن النادي الألماني يرى في أوليسه أحد أهم عناصره الهجومية، بعدما نجح في تقديم مستويات لافتة منذ وصوله، حيث انسجم سريعاً مع أسلوب اللعب وفرض نفسه أحد الحلول المؤثرة في الخط الأمامي، وفي المقابل، تلقى النادي الملكي رسالة واضحة مفادها بأنّ التعاقد مع أوليسه في الوقت الحالي غير ممكن، وأن أي محاولة للتقدم بعرض، مهما بلغت قيمته، لن تغيّر من موقف النادي البافاري الثابت. يذكر أنّ أوليسه انتقل إلى بايرن ميونخ من نادي كريستال بالاس الإنكليزي في صيف 2024، بعقد يمتد خمس سنوات حتى صيف عام 2029.