ريال مدريد يتعرض لضربة قوية جديدة قبل قمة مانشستر سيتي

- تعرض ريال مدريد لضربة قوية بغياب الظهير الأيسر ألفارو كاريراس بسبب إصابة عضلية، مما يزيد من صعوبة مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. - يسعى النادي لتجهيز كاريراس لمباراة الإياب، بينما سيغيب أيضًا عن مواجهة إلتشي في الدوري الإسباني، حيث يحتاج ريال مدريد للفوز لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر. - تزداد تحديات المدرب ألفارو أربيلوا بغياب لاعبين أساسيين آخرين مثل كيليان مبابي، جود بيلنغهام، ديفيد ألابا، وداني سيبايوس قبل المواجهة المرتقبة.

تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لضربة قوية جديدة قبل مواجهته المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنكليزي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وذلك إثر إصابة ركيزة دفاعية قوية لن تكون متاحة للمدرب الإسباني، ألفارو أربيلوا، في القمة المُنتظرة.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الاثنين، غياب الظهير الأيسر الإسباني، ألفارو كاريراس، بسبب إصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى، وجاء في البيان الرسمي للنادي الملكي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا ألفارو كاريراس من الخدمات الطبية لنادي ريال مدريد، شُخِّصَت معاناته بإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى وبالتالي سيغيب عن مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا".

ويسعى نادي ريال مدريد للإسراع في علاج كاريراس لكي يكون حاضراً في مواجهة الإياب أمام مانشستر سيتي الإنكليزي (يوم 17 مارس/آذار)، وهو الذي سيغيب أيضاً عن مواجهة فريقه في الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني يوم السبت المقبل أمام نادي إلتشي في ملعب سانتياغو برنابيو، والتي يحتاج فيها فريقه للفوز من أجل الاستمرار في الضغط على برشلونة المتصدر بفارق أربع نقاط.

وتأتي هذه الضربة الجديدة لنادي ريال مدريد لتُصعّب مهمة المدرب ألفارو أربيلوا أكثر بسبب كثرة الغيابات في صفوفه قبل مواجهة قوية ومهمة جداً أمام مانشستر سيتي الإنكليزي، إذ سيغيب عن المواجهة بالإضافة لكاريراس كل من المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، ولاعب الوسط الإنكليزي، جود بيلنغهام، والمدافع النمساوي، ديفيد ألابا، والمدافع الإسبانيان، داني سيبايوس.