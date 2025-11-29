ريال مدريد يتراجع عن التعاقد مع مدافع ليفربول كوناتي

29 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:57 (توقيت القدس)
كوناتي في مركز أكسا للتدريب، 9 مايو 2025 (نيكي داير/Getty)
- تراجع ريال مدريد عن التعاقد مع مدافع ليفربول، إبراهيما كوناتي، رغم اهتمام النادي الملكي بالصفقات المجانية، وذلك بسبب كثرة إصابات المدافعين وتوقع خسارة روديغير وألابا بنهاية الموسم.
- انسحاب ريال مدريد من المنافسة على كوناتي يمنح ليفربول فرصة لإقناع اللاعب بتجديد عقده، خاصة بعد خسارة ترنت ألكسندر أرنولد في صفقة انتقال حر.
- قرار ريال مدريد قد يفتح الباب أمام أندية أخرى مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ للتعاقد مع كوناتي.

تراجع نادي ريال مدريد الإسباني، عن التعاقد مع مدافع نادي ليفربول الإنكليزي، الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي سيكون حراً بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يُمكنه اختيار فريقه الجديد دون انتظار موافقة إدارة "الريدز"، إذ يجلب الفرنسي اهتمام عديد الأندية، فقد ارتبط اسمه أساساً بالنادي الملكي، الذي تعوّد على عقد صفقات مجانية في المواسم الأخيرة، وخطف الكثير من اللاعبين دون أن يكون مُجبراً على دفع مقابل مالي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الجمعة، أن ريال مدريد صرف النظر عن ضمّ المدافع الفرنسي، رغم أن النادي يُعاني كثيراً بسبب كثرة إصابات المدافعين، كما يتوقع أن يخسر بنهاية الموسم الحالي، الثنائي، الألماني أنطونيو روديغير والنمساوي ديفيد ألابا، وبالتالي ستكون إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز مطالبة بالبحث عن خيارات جديدة لدعم الدفاع بأسماء قادرة على تقديم الإضافة ومساعدة الفريق على كسب التحديّات.

كوناتي خلال مواجهة السيتي في البريمييرليغ، 9 نوفمبر 2025 (دارين ستابلز/فرانس برس)
ميركاتو
التحديثات الحية

كوناتي أمام اختبار صعب... ريال مدريد أم بايرن ميونخ؟

ونقلاً عن صحيفة ذا أثلتيك البريطانية، فإنّ ريال مدريد أعلم فريق ليفربول، بأنه لن يدخل في مفاوضات مع المدافع الفرنسي، وبالتالي فقد انسحب النادي الملكي من المنافسة على الفوز بخدمات كوناتي، وقد تكون الفرصة مناسبة بالنسبة إلى الفريق الإنكليزي، لمحاولة إقناع لاعبه بالاستمرار مع النادي خلال المواسم المقبلة وتجديد عقده، بدلاً عن رحيله من دون أن يستفيد ليفربول من الصفقة خاصة وأنّه خسر في الميركاتو الصيفي مدافعاً آخر، رحل عن النادي في صفقة انتقال حرّ وهو الإنكليزي ترنت ألكسندر أرنولد، الذي فضّل الانضمام إلى ريال مدريد وعدم تمديد العقد رغم عرض فريقه السابق، كما أن قرار ريال مدريد قد يخدم أندية أخرى إضافة إلى ليفربول، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي أو بايرن موينخ الألماني وكلّ فريق منهما فكر في التعاقد مع اللاعب الفرنسي.

