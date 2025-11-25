ريال مدريد يتجه لصفقة هجومية... ومبابي المستفيد الأكبر

- دوسان فلاهوفيتش هدف استراتيجي لريال مدريد: يسعى النادي الملكي للتعاقد مع المهاجم الصربي الشاب، الذي يتميز بقوة بدنية وسجل تهديفي مميز، ليكون إضافة قوية في الهجوم ويعزز فرص الفريق في المنافسات الكبرى. - التحديات التعاقدية مع يوفنتوس: عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس ينتهي قريباً، ورفضه للتجديد بالشروط الحالية يفتح الباب أمام ريال مدريد للاستفادة من الوضع، رغم المطالب المالية العالية للاعب. - فرصة مثالية في الدوري الإسباني: انتقال فلاهوفيتش إلى ريال مدريد قد يمنحه تحدياً رياضياً جديداً، ويعزز من قوة الفريق في "الليغا"، مع إمكانية أن يصبح المهاجم الرئيسي للفريق في المستقبل.

عاد اسم دوسان فلاهوفيتش (25 عاماً) ليتصدّر العناوين من جديد، في سوق الانتقالات، خصوصاً بعد أن كثّف ريال مدريد بحثه عن مهاجم صريح قادر على صنع الفارق في المباريات الكبيرة. وتحوّل المهاجم الصربي، الذي لا تزال عملية تجديد عقده مع يوفنتوس الإيطالي متوقفة، إلى فرصة استراتيجية لأي نادٍ من النخبة، ويراقب مسؤولو النادي الملكي الوضع عن كثب.

وبحسب تقرير نشره موقع فيجاخيس الإسباني، أمس الاثنين، فإنّ التعاقد مع هدّاف صريح لا يزال أولوية مطلقة بالنسبة لريال مدريد، الذي يرى مسؤولوه أن تشكيلة الفريق تحتاج إلى مهاجم يضمن الحضور داخل منطقة الجزاء، وإنهاء الهجمات بثبات، والقدرة على حسم المباريات المتقاربة. وفي هذا السياق، يبرز دوسان فلاهوفيتش بوصفه خياراً مثالياً: لاعب شاب، قوي بدنياً، ويمتلك سجلاً تهديفياً يتناسب تماماً مع متطلبات الدوري الإسباني.

كما يأخذ ريال مدريد في الحسبان العامل التعاقدي، فعقد المهاجم مع يوفنتوس الإيطالي ينتهي بنهاية الموسم، ورغم رغبة النادي الإيطالي في الاحتفاظ به، فإن رفض اللاعب التجديد بالشروط الحالية أثار القلق. ويطالب اللاعب براتب يقترب من 12 مليون يورو خالصة الضرائب سنوياً، ورغم كبر المبلغ، فإنه قابل للتحمل بالنسبة لريال مدريد، إذا كان مقتنعاً بأن انضمام اللاعب سيمنح الفريق دفعة تنافسية فورية. ويحاول يوفنتوس التوصل إلى اتفاق مع المهاجم، منذ أشهر، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. وتدرك إدارة "البيانكونيري" أنها لا تستطيع خسارة لاعب بهذه القيمة دون مقابل مالي، ولذلك تدرس بجدية الاستماع للعروض، إذا بقي اللاعب متمسكاً بموقفه.

وهناك شعور في تورينو بأن دوسان فلاهوفيتش يبحث عن تحدٍ رياضي جديد، وأن الضغط المالي على النادي، إلى جانب غياب الألقاب في السنوات الأخيرة، قد يدفعه للتفكير في الانتقال. وفي هذه المرحلة، يظهر ريال مدريد وجهةً مثالية: مشروع فائز، وطموح أوروبي دائم، وفرصة ليصبح المهاجم الرئيس للفريق في السنوات المقبلة. وفي حال تمت الصفقة، فسيستقبل الدوري الإسباني واحداً من أبرز المهاجمين الواعدين في أوروبا. وسيضيف ريال مدريد لاعباً قادراً على منافسة أفضل المهاجمين في القارة، ويمكنه تعزيز هجوم الفريق على نحوٍ ممتاز، ما يرفع المستوى التنافسي في "الليغا".

وقد يتناسب أسلوب لعب المهاجم الصربي كثيراً مع إيقاع ريال مدريد: قوة في المواجهات الفردية، شراسة هجومية داخل منطقة جزاء المنافسين، ولمسة حاسمة قادرة على حسم أصعب المباريات. وقبل إتمام أي اتفاق، سيحلّل ريال مدريد عوامل عدّة، منها: أثر راتب اللاعب على ميزانية النادي، ومدى تأقلمه مع أسلوب "الليغا"، وانسجامه مع بقية مهاجمي الفريق، إضافة إلى إمكانية ضمه مجاناً عند نهاية عقده إذا قرّروا الانتظار. ومع ذلك، لا يُستبعد الدخول في مفاوضات مبكّرة، إذا رأى النادي أن ذلك هو الطريق الأفضل لضمان التعاقد معه. وفي النهاية، تدل كل المؤشرات على أن اسم دوسان فلاهوفيتش سيستمر في إثارة الجدل في سوق الانتقالات، وقد يصبح الصفقة الكبرى لريال مدريد في الأشهر المقبلة.