ريال مدريد يؤمن مستقبل موهبة الأرجنتين والانضمام الرسمي قريب

- ريال مدريد يضمن مستقبل نيكو باز بتفعيل بند جزائي في عقده، مما يجعله ملكاً للنادي، مع بقائه في كومو الإيطالي حتى موسم 2026-2027 لتطوير مستواه الفني والذهني. - النادي الإسباني دفع 9 ملايين يورو، وقرر بالتشاور مع المدرب جوزيه مورينيو بقاء باز لموسم إضافي تحت قيادة سيسك فابريغاس في كومو، مع العودة المتوقعة إلى سانتياغو برنابيو في المستقبل. - باز، الذي كان جزءاً من أكاديمية ريال مدريد، تألق في كومو بتسجيله 8 أهداف وصناعة 13 هدفاً، مما يعزز فرصه في الانضمام لتشكيلة ريال مدريد في موسم 2027-2028.

أمن نادي ريال مدريد الإسباني مستقبل الموهبة الأرجنتينية، نيكو باز (21 سنة)، الذي يلعب مع نادي كومو الإيطالي وقدم مستوى أكثر من رائع في السنوات الأخيرة في منافسات الكالتشيو، عن طريق تفعيل بند جديد في عقد اللاعب الأرجنتيني.

وفعّل نادي ريال مدريد البند الجزائي للنجم الأرجنتيني، نيكو باز (21 سنة)، وفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، الجمعة، وأصبح اللاعب مُلكاً له ولكنه لن يكون ضمن تشكيلة النادي الملكي في موسم 2026-2027، وذلك لأن النادي المدريدي قرر بقاء نجم خط الوسط المهاجم الأرجنيتني مع نادي كومو الإيطالي للنضج أكثر ومواصلة تطوير مستواه الفني والذهني، وذلك إثر توصل الناديين كومو وريال مدريد إلى اتفاق يسمح للنادي الإسباني بالتحكم في مستقبل الموهبة الأرجنتينية.

ودفع نادي ريال مدريد قيمة 9 ملايين يورو وأصبح قريباً من العودة إلى النادي الإسباني، مباشرةً عندما يُقرر النادي الملكي، وبعد عدة مشاورات مع المدرب الجديد، البرتغالي، جوزيه مورينيو، تم الاتفاق على بقاء نيكو باز لموسم إضافي مع نادي كومو تحت قيادة المدرب الإسباني، سيسك فابريغاس، على أن يعود إلى ملعب سانتياغو برنابيو في السنوات المقبلة.

وكان نيكو باز لاعباً في أكاديمية نادي ريال مدريد الإسباني "لا كاستيا" قبل أن ينتقل إلى نادي كومو الإيطالي ويبدأ مرحلة التطور الفني بسبب اللعب لدقائق أكثر، ويكفي أنه سجل ثمانية أهداف وصنع 13 هدفاً مع النادي الإيطالي في الموسم الماضي، وبهذه الطريقة نجح النادي الملكي في تأمين مستقبل الموهبة الأرجنتينية، الذي سيكون لاعباً في تشكيلته بنسبة كبيرة في موسم 2027-2028.