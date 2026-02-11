ريال مدريد ويويفا يتوصلان إلى اتفاق... نهاية خلافات "السوبر ليغ"

- توصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ورابطة الأندية الأوروبية، ونادي ريال مدريد إلى اتفاق مبدئي يهدف لدعم كرة القدم الأوروبية، مع التركيز على الجدارة الرياضية والاستدامة المالية للأندية، وتحسين تجربة الجماهير باستخدام التكنولوجيا. - الاتفاق يمهد لحل النزاعات القانونية المتعلقة بمشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي شهد انسحاب نادي برشلونة، أحد مؤسسيه، بعد فشل المشروع في الانطلاق بسبب انسحاب الأندية تدريجياً. - ريال مدريد كان قد طالب بتعويضات تتجاوز 4.5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي بسبب الأضرار المرتبطة بمشروع دوري السوبر الأوروبي.

أعلن كلّ من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ورابطة الأندية الأوروبية، ونادي ريال مدريد الإسباني، التوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة كرة القدم القارية على مستوى الأندية، بحسب ما ذكره الفريق الملكي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان المشترك، الذي كشفه ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، أنه بعد أشهر من المباحثات التي جرت بهدف دعم كرة القدم الأوروبية وتطويرها، توصّلت الأطراف الثلاثة إلى اتفاق مبدئي، يقوم على احترام مبدأ الجدارة الرياضية، مع التشديد على أهمية الاستدامة المالية طويلة الأمد للأندية، وتحسين تجربة الجماهير عبر الاستفادة من التطور التكنولوجي. وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق المبدئي سيُمهّد أيضاً لحل النزاعات القانونية القائمة بين جميع الأطراف، والمتعلقة بمشروع دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليغ"، وذلك فور التوصل إلى اتفاق نهائي وتنفيذه رسمياً.

وفي وقت سابق، أعلن نادي برشلونة الإسباني انسحابه من مشروع دوري "السوبر ليغ" الأوروبي، الذي كان أحد أبرز مؤسسيه مع نادي ريال مدريد خلال السنوات الماضية، والذي لم يُبصر النور بسبب انسحاب الأندية التي حاولت تأسيسه تدريجياً. وأكد نادي برشلونة في بيان رسمي، انسحابه رسمياً من مشروع بطولة دوري السوبر ليغ الأوروبي، وذكر النادي الكتالوني في بيان رسمي له: "يودّ نادي برشلونة إبلاغ الجمهور بأنه أبلغ رسمياً اليوم شركة بطولة دوري السوبر الأوروبي والأندية المعنية بانسحابه رسمياً من مشروع دوري السوبر الأوروبي". يُذكر أن ريال مدريد كان قد تقدّم سابقاً بمطالبة قانونية ضد الاتحاد الأوروبي، طالب فيها بتعويضات تتجاوز 4.5 مليارات يورو، على خلفية الأضرار التي لحقت به بسبب ملف دوري السوبر الأوروبي.