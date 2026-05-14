ريال مدريد ويوفنتوس يفتحان ملف الصفقات المتبادلة

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني ونظيره يوفنتوس الإيطالي دراسة إمكانية إجراء صفقات تبادلية بين صفوف الفريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل سعي الطرفين لإعادة هيكلة تشكيلتيهما بعد موسم وُصف بأنه متوسط على المستوى الفني والنتائج.

وبحسب ما نشرت صحيفة توتوسبورت الإيطالية، أمس الأربعاء، فإن إدارة الناديين بدأ مناقشات أولية حول عدد من الملفات المشتركة، في إطار خطة تهدف إلى تحسين جودة التشكيلتين وإعادة بناء مشروعين تنافسيين استعداداً لموسم 2026-2027. وتشير المعطيات إلى أن الفكرة المطروحة تتعلق بعمليات تبادل محتملة بين اللاعبين، خاصة من فئة المواهب الشابة التي تحظى باهتمام مشترك من الطرفين، من دون أن ترتقي هذه النقاشات حتى الآن إلى اتفاق رسمي. ويبرز اسم النجم التركي كينان يلدز ضمن قائمة اهتمامات ريال مدريد، حيث يُقال إن النادي الإسباني يراقب تطوره من كثب ومعجب بإمكاناته الفنية، رغم قيام ناديه يوفنتوس مؤخراً بتجديد عقده، ما يجعل أي خطوة مستقبلية مرتبطة بشروط معقدة.

كما أظهر التقرير أن ريال مدريد يفكر في صيغة مشابهة لبعض الصفقات السابقة، تقوم على بند إعادة شراء أو اتفاقات خاصة بين الناديين، بما يتيح مرونة أكبر في حال انتقال اللاعب، وفي المقابل، طُرحت أسماء أخرى على طاولة النقاش بين الطرفين، من بينها المغربي إبراهيم دياز والموهبة الشابة غونزالو غارسيا، في إطار تصور أوسع لعمليات تبادل محتملة بين الناديين خلال الميركاتو القادم، مع بقاء جميع الخيارات مفتوحة حتى الآن من دون قرارات نهائية.