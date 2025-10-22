ريال مدريد ويوفنتوس في قمة أوروبية... وليفربول لاستعادة الثقة

- يستضيف ريال مدريد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، حيث يسعى يوفنتوس لتحقيق فوزه الأول بعد تعادلين، بينما يدخل ريال مدريد بروح المنتصر بعد انتصارين متتاليين. - يواجه آينتراخت فرانكفورت ليفربول، حيث يسعى الفريقان للعودة إلى طريق الانتصارات، ويطمح محمد صلاح لتحقيق إنجاز تاريخي بتسجيل 50 هدفاً في دوري الأبطال. - يستضيف تشلسي أياكس في مباراة يسعى فيها لتحقيق انتصاره الثاني، بينما يعاني أياكس أمام الأندية الإنجليزية. تشمل المواجهات الأخرى بايرن ميونخ وكلوب البلجيكي، وسبورتينغ لشبونة ومرسيليا.

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي في قمّة نارية (الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل الملكي اللقاء وهو في قمّة مستواه الأوروبي، بعد أن حقق انتصارَين متتاليَين منحاه العلامة الكاملة (6 نقاط). ويسعى الميرينغي إلى مواصلة عروضه القوية وتأكيد هيمنته القارية في البطولة التي يتزعمها تاريخياً بـ15 لقباً، كان آخرها في نسخة 2023-2024. أما يوفنتوس، فيعيش وضعاً مغايراً تماماً، إذ فشل في تحقيق أي فوز خلال أول جولتَين واكتفى بتعادلَين، ليجمع نقطتين فقط، ويعكس تاريخ المواجهات بين الفريقين ندية كبيرة، إذ تقابل ريال مدريد ويوفنتوس في 21 مباراة رسمية، فاز الملكي في عشر منها مقابل تسعة انتصارات لليوفي، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وسجل ريال مدريد 26 هدفاً في مرمى البيانكونيري، مقابل 25 هدفاً سجله الفريق الإيطالي في شباك الملكي. ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لعب للفريقين، قائمة الهدافين التاريخيين في البطولة بـ 105 أهداف، بينما يعد أليساندرو دل بييرو الهداف التاريخي ليوفنتوس أوروبياً بـ 43 هدفاً. ويدخل ريال مدريد المواجهة بروح المنتصر وسلاح الخبرة الأوروبية، بقيادة مدربه تشابي ألونسو. في المقابل، يعتمد يوفنتوس على سرعته في الارتداد الهجومي، على أمل خطف نتيجة إيجابية.

ويسعى كلٌّ من آينتراخت فرانكفورت الألماني وليفربول الإنكليزي للعودة إلى طريق الانتصارات في دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقيان في ألمانيا. وبحسب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعود آخر مواجهة بين الفريقين إلى موسم 1972-1973 في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، حين فاز ليفربول ذهاباً على أرضه بنتيجة 2-0، قبل أن تنتهي مباراة الإياب في ألمانيا بالتعادل السلبي، ليواصل الفريق الإنكليزي طريقه نحو التتويج باللقب في تلك النسخة. ولم يحقق فرانكفورت أي فوز في آخر أربع مباريات أمام أندية الدوري الإنكليزي الممتاز (تعادلان وهزيمتان)، وكانت آخر خسارة له على يد توتنهام في ربع نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي (1-1 ذهاباً، 0-1 إياباً).

ورغم ذلك، لم يخسر فرانكفورت على أرضه سوى مرتَين أمام فرق إنكليزية عبر التاريخ. أما ليفربول، فيمتلك سجلاً مذهلاً أمام الأندية الألمانية، إذ لم يتعرض لأي هزيمة منذ عام 2002، حين خسر أمام باير ليفركوزن (2-4) في ربع نهائي دوري الأبطال، وحقق بعدها 11 فوزاً وثلاثة تعادلات، آخرها فوزه الساحق على ليفركوزن برباعية نظيفة في الموسم الماضي. وتُعد هذه المشاركة الثانية فقط لفرانكفورت في أبطال أوروبا، بعد ظهوره الأول في موسم 2022-2023 حين بلغ دور الـ 16، بينما خرج من ربع نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي أمام توتنهام بنتيجة (1-2) في مجموع المباراتين.

وحقق الفريق الألماني بداية متباينة هذا الموسم، إذ فاز على غلطة سراي 5-1 في الجولة الأولى، قبل أن يتلقى الخسارة بالنتيجة نفسها أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الثانية. ويملك سجلاً مميزاً على أرضه أوروبياً، بعد أن فاز في خمس من آخر ستّ مباريات، وخسر مرة واحدة فقط في آخر عشر مواجهات ضمن دور المجموعات. أما ليفربول، فيخوض موسمه السابع عشر في دوري الأبطال، وسبق له الوصول إلى النهائي خمس مرات، تُوّج خلالها باللقب مرتين عامَي 2005 و2019.

وفي النسخة الماضية، تصدّر مجموعته بـ7 انتصارات مقابل خسارة واحدة، قبل أن يودّع البطولة بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16. وفاز الفريق الإنكليزي في 13 من آخر 15 مباراة في دور المجموعات، لكنّه خسر في آخر مباراتَين خارج الديار. كما لم تنتهِ أي من آخر 28 مباراة له في هذا الدور بالتعادل. ولعب المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي الذي انضم إلى ليفربول هذا الصيف، سابقاً مع فرانكفورت وسجّل 26 هدفاً في 64 مباراة خلال موسمَين. وأحرز فرانكفورت أهدافاً في جميع مبارياته الأوروبية الـ67 الأخيرة باستثناء واحدة فقط. من جهته، يحتاج النجم المصري محمد صلاح إلى هدفين فقط ليصبح أول لاعب أفريقي في التاريخ، يصل إلى 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد تشلسي الإنكليزي لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في أبطال أوروبا، عندما يستضيف أياكس الهولندي الذي ما زال يبحث عن أول نقطة وأول هدف له في مرحلة الدوري لموسم 2025-2026. ويحمل اللقاء نكهة خاصة، إذ سبق للفريقَين أن تواجها مرتين فقط في نسخة 2019-2020، حين فاز تشلسي في أمستردام 1-0، قبل أن يتعادلا في لندن بنتيجة مثيرة 4-4. ويملك تشلسي سجلاً إيجابياً أمام الفرق الهولندية، إذ لم يخسر في أربع مواجهات سابقة (ثلاثة انتصارات وتعادل)، من بينها فوزه على فينورد ذهاباً وإياباً (3-1) في موسم 1999-2000.

أما أياكس، فيدخل اللقاء وهو يعيش فترة صعبة أمام الأندية الإنكليزية، إذ لم يحقق أي فوز في آخر 11 مباراة (تعادلان وتسع هزائم)، منذ تفوقه على توتنهام 1-0 في ذهاب نصف نهائي 2019، قبل أن يخسر الإياب 2-3 ويودّع البطولة، كما لم يسجل الفريق أي هدف في آخر خمس مباريات أمام أندية البريمييرليغ، وتلقى خلالها 11 هدفاً. وفي باقي أبرز مواجهات الأربعاء، يقابل بايرن ميونخ الألماني نظيره كلوب البلجيكي، فيما يستقبل سبورتينغ لشبونة البرتغالي، مرسيليا الفرنسي، ويلعب أثليتك بيلباو الإسباني أمام قره باغ الأذربيجاني، وبودو/غليمت النرويج ضد غلطة سراي التركي، وسلافيا براغ التشيكي أمام أتالانتا الإيطالي، أما موناكو الفرنسي فسيقابل توتنهام الإنكليزي.