ريال مدريد ونجومه المعارون.. كنز مدفون مالياً ورياضياً

- استراتيجية الإعارة وتطوير اللاعبين: يعتمد ريال مدريد على إعارة اللاعبين الشباب لمنحهم فرصة للتطور بعيداً عن المنافسة الشديدة داخل النادي، مما يساعد في إعادة تسويقهم لتحقيق مكاسب مالية مستقبلية. - تألق اللاعبين المعارين: شهدت إعارات ريال مدريد نجاحات ملحوظة، مثل نيكو باز مع كومو وإندريك مع ليون، مما يعزز من قيمة اللاعبين في السوق ويفتح أمامهم فرصاً أكبر للعودة أو الانتقال بمقابل مادي جيد. - الاستفادة المالية: تضمن إعارات ريال مدريد عوائد مالية جيدة، مثل نسبة من بيع ماريو جيلا إلى ميلان، مما يعزز قدرة النادي على الاستثمار في لاعبين جدد وتطوير الفريق.

يصنع نجوم ريال مدريد الإسباني، المعارون إلى عديد الأندية في الملاعب الأوروبية المختلفة، الحدث. وقد اختار النادي الملكي، منح الفرصة إلى بعض الأسماء وخاصة الشابة منها، لخوض تجارب بعيداً عن أسواره بعد أن خسروا المنافسة، وبالتالي يُمكنهم إظهار حقيقة مستواهم، كما أن هذه الإعارات تضمن للفريق إعادة تسويقهم لاحقاً بحثاً عن تحقيق مكاسب مالية، مثلما حصل في مناسبات أخرى.

وسبق للنادي الإسباني أن استفاد من إعارة المغربي، إبراهيم دياز إلى نادي ميلان الإيطالي، منذ مواسم قليلة، فهي صفقة كشف من خلالها اللاعب قيمته الفنية حيث ساهم في تتويج فريقه بالدوري الإيطالي بعد سنوات من الانتظار، كما أنه قاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليعود إلى النادي الملكي، ويتألق بشكل لافتٍ وفرض نفسه أساسياً في عديد المناسبات، ولعب دوراً مهماً في تتويجات فريقه في مختلف المسابقات، وهذه التجربة حفزت إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز على منح الفرصة إلى أكثر من لاعب في الفترة الماضية.

فمنذ إعارته في الموسم الماضي، يقدم الأرجنتيني نيكو باز، مستوى جيداً مع فريق كومو الإيطالي، حيث يُعتبر من بين أفضل لاعبي الكالتشيو بفضل الأهداف التي يسجلها وكذلك المساهمات المتواصلة، وينّص الاتفاق بين ريال مدريد والفريق الإيطالي، على أن الفريق الإسباني يُمكنه استعادة اللاعب، مقابل دفع مبلغ مالي يُعادل 10 ملايين يورو إلى كومو، وهو يملك الأولوية في التحكم في مصيره، ولا يمكن للنادي الإيطالي أن يتصرف بحرية في الملف. وارتبط نيكو باز بعديد الفرق القوية وخاصة إنتر ميلان الذي كان راغباً في التعاقد معه، ولكن إدارة النادي الإسباني، عارضت كل المقترحات وأصرت على استمراره في كومو ليُتابع تطوره، ولكن يتوقع أن ترتفع أسهم باز بشكل هام في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة وأنه أصبح يُشارك باستمرار مع منتخب بلاده، وقد ساعد الاعتقاد أن نيكو باز سيعود إلى فريقه الإسباني خلال الصيف الماضي، والمشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة مع المدرب تشابي ألونسو، الذي فضّل في النهاية الاعتماد على الرصيد البشري نفسه الذي كان مع المدرب كارلو أنشيلوتي. كما أن التعاقد مع الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، وقوة المنافسة في وسط الميدان، جعلا الريال لا يُعيد اللاعب الشاب إلى صفوفه، ولكن كل الاحتمالات أصبحت واردة بشأن مستقبله.

وتألق البرازيلي إندريك منذ انتقاله معاراً إلى ليون الفرنسي في الميركاتو الشتوي الحالي، فقد كانت بدايته مميزة بتسجيل الكثير من الأهداف في المباريات الأولى التي خاضها مع الفريق، وحصد دعماً قوياً، فقد أظهر أنه كان يستحق معاملة أفضل من المدرب السابق للنادي الملكي، ألونسو، الذي لم يعتمد عليه في بداية الموسم إلا في مناسبتين وكان من شبه المستحيل عليه أن يُظهر حقيقة مستواه، بينما منحه نادي ليون، الثقة التي كان يبحث عنها، ورغم طرده في المباراة الأخيرة أمام نانت، إلا أن ذلك لا يحجب التألق الكبير لهذا اللاعب، والذي قد يعود في الموسم المقبل في موقف قوة، ومنافساً حقيقياً للنجم الفرنسي كيليان مبابي في مركز قلب هجوم، باعتبار أن إندريك يقدم مستويات جيدة وسجل أهدافاً ولم يُضع وقتا طويلا من أجل استغلال الفرصة التي منحه إياها النادي الفرنسي، كما أنه بات قادراً على الظهور في كأس العالم 2026، بما أن المدرب كارلو أنشيلوتي لم يوجه له الدعوة في المعسكرات الأخيرة بسبب عدم انتظام مشاركته.

ويقدم المدافع الإسباني، ماريو جيلا، مردودا مميزاً مع نادي لاتسيو الإيطالي، وينصّ الاتفاق مع النادي الإيطالي، على حصول ريال مدريد على نسبة 50% من قيمة التفويت في عقد جيلا لاحقاً، وقد أشارت صحف إيطالية مختلفة في الأيام الماضية، ومنها لاغازيتا ديلو سبورت، إلى أن اللاعب سينضمّ في الموسم المقبل إلى نادي ميلان مقابل 20 مليون يورو، سيحصل ريال مدريد على نصفها.

واختلف وضع أليكس خيمينيز عن بقية الأسماء بما أنه لم يعد الآن ملكاً للنادي الإسباني، فقد أعاره ريال مدريد إلى ميلان الإيطالي، في الموسم قبل الماضي، ثم انتقل صاحب الـ20 عاماً، في الميركاتو الصيفي الأخير، مُعاراً إلى بورنموث الإنكليزي بالاتفاق بين النادي الإسباني ونظيره الإيطالي، مع ضمان الحصول على نسبة هامة من قيمة صفقة رحيله عن ميلان، وضمن ريال مدريد الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو، وذلك بعد أن أصبح اللاعب ملكاً للنادي الإنكليزي، إثر خوضه عدداً من المباريات. وقد تألق خيمينيز مع ميلان الإيطالي بشكل لافتٍ فهو قادر على اللعب في عديد المراكز بين الدفاع ووسط الميدان، وهذا التميز في الكالتشيو قاده إلى الحصول على فرصة الانتقال إلى الدوري الإنكليزي حيث نجح في إظهار حقيقة مستواه الفني وقد ينتقل إلى فريق أقوى إن تابع تألقه، وهذه الصفقة ضمنت لريال مدريد الاستفادة من مبلغ مالي، ذلك أن خيمينيز في حال عودته إلى الفريق لم يكن قادراً على المنافسة على مكان أساسي في الفريق.