ريال مدريد وموسمه الأسود... هل يكتب الكلاسيكو نهاية أخطاء بيريز؟

عاش نادي ريال مدريد موسماً أسود بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بعدما شاهد نجوم برشلونة، وهم يحتفلون بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ29 في تاريخهم، عقب فوز كتيبة المدرب الألماني، هانسي فليك، بمواجهة "الكلاسيكو"، بهدفين مقابل لا شيء، مساء الأحد.

لماذا يعتبر الموسم أسود بالنسبة إلى ريال مدريد؟

دخل نادي ريال مدريد موسم 2025-2026، تحت قيادة مدربه الجديد، تشابي ألونسو، الذي خلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وأعين رفاق النجم كيليان مبابي، على المنافسة في جميع البطولات المحلية والقارية، لكن الصدمة كانت منذ مواجهة "الكلاسيكو" الأولى في الدوري الإسباني، عندما دخل البرازيلي فينيسيوس جونيور في خلاف علني مع المدير الفني، رغم أن الفريق الملكي حسم اللقاء لصالحه بهدفين مقابل هدف.

ورغم الخلاف العلني لم يتحرك فلورنتينو بيريز نهائياً، بعدما ترك المدرب تشابي ألونسو يشعر بأنه أصبح وحيداً في مواجهة فينيسيوس جونيور، الذي نجح في شق غرف خلع الملابس، وجعل العديد من لاعبي الفريق الملكي يقفون ضد قرارات المدير الفني، الذي تعرض لصفعة قوية من مجلس إدارة ريال مدريد، عندما تمت إقالته بعد ساعات من خسارة لقب كأس السوبر الإسباني على يد غريمه برشلونة في بداية العام الحالي.

وبدا واضحاً لجميع وسائل الإعلام المقربة من إدارة نادي ريال مدريد، وعلى رأسها صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد في طريقه نحو الخروج دون تحقيق أي لقب كبير للموسم الثاني على التوالي وللمرة الأولى منذ 16 عاماً، بسبب ما يحدث داخل غرفة خلع الملابس، والانقسام الذي بدأ فيه فينيسيوس جونيور بشكل واضح وصريح.

خطأ فلورنتينو بيريز الثاني

وقع رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في خطأ ثانٍ كبير، وهو الاستعانة بخدمات ألفارو أربيلوا حتى يكون مدرباً للفريق الأول، رغم عدم امتلاكه خبرة تؤهله في قيادة رفاق النجم الفرنسي، كيليان مبابي، صوب تحقيق الألقاب، وبخاصة أن أول مهمة له في كأس الملك تجرع فيها مرارة الخروج المبكر، وضياع أول لقب كبير هذا الموسم.

ورغم أن الفريق كان بحاجة إلى خدمات مدافع، لكن فلورنتينو بيريز تجاهل كل شيء في سوق الانتقالات الشتوية، واعتبر أن المدرب ألفارو أربيلوا قادر على فعل شيء يُذكر، لكن الحقيقة الصادمة، كانت الخروج المذل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، الذي حسم الأمور لصالحه بمجموع المواجهتين (6-2).

الكلاسيكو يكتب نهاية الأخطاء في ريال مدريد

صحيح أن ريال مدريد تجرع مرارة الهزيمة على يد غريمه التاريخي برشلونة، الذي حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه، بعد فوزه بهدفين مقابل لا شيء، لكن الحقيقة تؤكد أن "الكلاسيكو" كتب نهاية الأخطاء، التي وقع فيها رئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيريز طوال الموسمَين الماضيَين، بالإضافة إلى ما خلفته قراراته من انقسام حاد داخل غرف خلع الملابس.

ويبقى أمام فلورنتينو بيريز خيار وحيد الآن، وهو محاولة تصحيح جميع الأخطاء التي وقع فيها في الموسم الجاري، أولها التعاقد مع مدرب يمتلك الخبرة الكافية، حتى يضع حدّاً للخلافات الحادة بين نجوم الفريق الملكي، بالإضافة إلى ضرورة الدخول في سوق الانتقالات الصيفية القادم بقوة، من أجل حسم عدد من الصفقات.