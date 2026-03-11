ريال مدريد ومانشستر سيتي في الأبطال: لعبة الشطرنج وكش ملك قاتلة

بيروت

رياض الترك

رياض الترك
صحافي لبناني وكاتب رياضي في موقع وصحيفة العربي الجديد منذ عام 2014. مولع بالرياضة ومختص في شؤون إدارتها أيضاً.
11 مارس 2026
قمة نارية مُنتظرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال (Getty)
قمة نارية مُنتظرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال (Getty)
هي المواجهة التي تتكرر مجدداً بين عملاقي دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي، وبينهما 180 دقيقة جديدة وربما أكثر على أرض الملعب. هي قمة تعود إلى الواجهة للموسم الخامس توالياً، في معركة كروية تُشبه مواجهة في لعبة الشطرنج والبطل فيها كان يقول كلمته في النهاية: "كش ملك".

لعبة شطرنج مُتكررة: تبادل أدوار ولا أفضلية

واجه ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي 15 مرة في تاريخ منافسات دوري أبطال أوروبا، ولم تكن هناك أفضلية لفريق على آخر، إذ تبادل الفريقان الانتصارات وخصوصاً في المواسم الخمسة الأخيرة، ولم يبقَ الثأر هدفاً لأي فريق، لأن الطرف الذي يخسر في مباراة كان يردُ بسرعة في المواجهة الثانية ويثأر من خسارته، مما جعل التنافس بينهما على أرض الملعب مثيراً وحماسياً وأحياناً لا يُحسم إلا في آخر الدقائق والثواني.

وبلغة الأرقام، فاز ريال مدريد في خمس مباريات وتفوق مانشستر سيتي في خمس مباريات، وكان التعادل حاضراً في خمس مباريات، الأمر الذي يمثل فرص تهدئة للمشجعين، لأن الفوز والخسارة لطالما صنعا عواصف كبيرة في الصحف الرياضية العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي. فالفائز يرفع كعبه عالياً ويصدح صوته في السماء، بينما الخاسر يبكي ويتحسر ويتذكر فرصة ضائعة من هنا أو ركلة جزاء مهدورة من هناك، كانت ستُغير الواقع المرير.

ومواجهة عام 2026، ستكون أول مباراة في تاريخ دوري أبطال أوروبا تُلعب في خمسة مواسم متتالية (وفقاً لموقع أوبتا المختص بالإحصاءات)، ففي موسم 2021-2022، فاز الملكي على سيتي في الدور نصف النهائي، ثم رد سيتي الدين في نصف نهائي موسم 2022-2023، ليعود ريال مدريد ويتفوق في ربع نهائي نسخة 2023-2024، ليُكرر النادي الملكي فوزه في الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في الموسم الماضي 2024-2025.

كأس دوري أبطال أوروبا قبل قرعة دور الـ16، 27 فبراير 2026 (Getty)
كش ملك قاتلة بين ريال مدريد وسيتي

تُعتبر كلمة "كش ملك" بمثابة وضعية في لعبة الشطرنج، حيث يُهدد فيها أحد اللاعبين ملك اللاعب المنافس له ويُجبره على الدفاع عن ملكه، سواء بتحريكه إلى مربع آمن، أو بحجب التهديد عبر تحريك قطعة أخرى، ولا يمكن قانونياً للاعب لعب أي نقلة لا تدافع عن الملك، وإذا كان الملك مهدداً ولا يوجد أي نقلة قانونية تدافع عنه، تكون الوضعية "كش مات" وتنتهي المواجهة بالخسارة.

ويُمكن إسقاط وضعية "كش ملك" على مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في المواسم الخمسة الأخيرة، بدايةً من عام 2022، عندما كان سيتي متقدماً (5-3) في مجموع المباراتين، وفي الدقيقة 89 سجل ريال مدريد هدفاً ثم سجل الثاني بعد دقيقة واحدة، ليقلب الطاولة على منافسه في واحدة من المباريات العظيمة، وقال أنشيلوتي لغوارديولا آنذاك: "كش ملك".

وفي عام 2023، رد غوارديولا الدين لأنشيلوتي، فبعد أن عاد بتعادل كبير في ملعب سانتياغو برنابيو في الذهاب (1-1)، قال "كش ملك" في الإياب وباستعراض برباعية نظيفة، ليصل إلى المباراة النهائية لأول مرة ويُتوج بعد ذلك باللقب الأوروبي. وفي عام 2024، وبعد معركتين كرويتين من العيار الثقيل ذهاباً وإياباً انتهتا بالتعادل (4-4)، سجل رودريغو ركلة ترجيح حاسمة في ملعب الاتحاد وقال "كش ملك" لمانشستر سيتي البطل. وأخيراً، في الموسم الماضي فاز ريال مدريد خارج أرضه (3-2)، ثم تفوق الملكي إياباً في سانتياغو برنابيو (3-1)، وكان مبابي صاحب الخطوة الحاسمة "كش ملك" في لعبة الشطرنج هذه المرة، بأربعة أهداف من أصل ستة سجلها النادي الملكي ذهاباً وإياباً.

