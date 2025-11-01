- في الدوري الإسباني، يسعى ريال مدريد لتعزيز صدارته بفارق خمس نقاط عن برشلونة، معتمداً على هجوم مبابي وفينيسيوس، بينما يأمل فالنسيا في تحسين مركزه الثامن عشر بقيادة كارلوس كوربران. - في الدوري الإنجليزي، يواجه توتنهام تشلسي لتعويض خيبة كأس الرابطة، بينما يسعى ليفربول وأرسنال لتحقيق الانتصارات في مواجهاتهما ضد أستون فيلا وبيرنلي. - في الدوري الألماني، يواصل بايرن ميونخ سلسلة انتصاراته القياسية بمواجهة باير ليفركوزن، الذي يدخل المباراة بمعنويات جيدة تحت قيادة كاسبر هيولماند.

تتواصل الإثارة في ملاعب كرة القدم في أوروبا، حيث تُقام قمم كروية مرتقبة في أبرز الدوريات، اليوم السبت، في مواجهات تحمل طابعاً خاصاً، إذ يسعى كبار القارة لتعزيز مواقعهم في الصدارة، قبل التوقف الدولي القادم. وفي الدوري الإسباني، سيحاول فريق ريال مدريد الابتعاد بالصدارة، عندما يواجه فريق فالنسيا، اليوم السبت، في الجولة الحادية عشرة (11 مساءً بتوقيت الدوحة).

ويعتلي ريال مدريد قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام برشلونة، الذي تغلب عليه في مباراة الكلاسيكو بالجولة الماضية 2-1. ورغم أن تشابي ألونسو تولى تدريب ريال مدريد في الصيف، فإن الفريق يقدم عروضاً جيدة. فقد تمكّن من تحقيق تسعة انتصارات في الدوري مقابل هزيمة واحدة. ويأمل ألونسو أن يقود الفريق إلى تحقيق فوزه العاشر أمام فالنسيا، من أجل الابتعاد أكثر بصدارة جدول الترتيب، خصوصاً أن الفريق سيدخل هذه المواجهة منتشياً بفوزه في الكلاسيكو. كذلك يدخل الفريق أيضاً هذه المباراة ولديه أفضلية على فالنسيا، حيث حقق الفوز في عشر من آخر 17 مباراة جمعته بفالنسيا.

ولكن مهمة "الملكي" لن تكون سهلة على الإطلاق، خصوصاً أن كتيبة "الخفافيش" فازت على الريال 2-1 مطلع العام الحالي في ملعب برنابيو. ويفتقد ريال مدريد جهود داني كارفاخال، الذي سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب، بعد إصابته في الركبة خلال مباراة برشلونة الأخيرة. ولكن ينتظر أن يشارك ترينت ألكسندر أرنولد، بدلاً من كارفاخال، خصوصاً بعدما غاب عن الفريق منذ يوم 16 سبتمبر/ أيلول الماضي. ويعتمد ألونسو على قوة الفريق الهجومية المتمثلة بكيليان مبابي، الذي سجل 11 هدفاً في 10 مباريات بالدوري، كان آخرها في مرمى برشلونة، بالإضافة إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور وجود بيلنغهام.

في المقابل، يتطلع فريق فالنسيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد تسع نقاط. وكان فالنسيا قد قدم أداءً رائعاً في النصف الثاني من الموسم الماضي، تحت قيادة كارلوس كوربران، لكن الفريق يعاني حالياً بشكل كبير، ولا سيما أنه يبدأ هذه الجولة في المراكز المهددة بالهبوط، وتمكن فالنسيا من الفوز على ماراسينا بخمسة أهداف نظيفة في كأس ملك إسبانيا، يوم الثلاثاء الماضي، ولكنه خسر آخر مبارياته في الدوري أمام فياريال بهدفين نظيفين. ويأمل كوربران أن يحقق الفريق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، كي تكون بمثابة نقطة انطلاق لتحقيق نتائج إيجابية، تمكّن الفريق من الخروج من المراكز المهددة بالهبوط.

وفي الدوري الإنكليزي الممتاز، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب توتنهام هوتسبير استاديوم، الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين توتنهام هوتسبير وضيفه تشلسي، ضمن منافسات الجولة العاشرة. ويدخل تشلسي اللقاء بمعنويات عالية، بعدما حقق فوزاً مثيراً في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية، حين تجاوز عقبة ولفرهامبتون بنتيجة (4-3) في مباراة درامية، ليواصل الفريق الأزرق تحسين نتائجه في الأسابيع الأخيرة.

في المقابل، يسعى توتنهام لاستعادة توازنه سريعاً، وتعويض خيبة الخروج من البطولة نفسها أمام نيوكاسل يونايتد، من خلال تقديم أداء قوي أمام الجار اللندني، وتشديد الضغط على فرق المقدمة في سباق الصدارة. وتحمل القمة طابعاً خاصاً، خصوصاً مع أهمية النقاط الثلاث التي قد تعيد رسم ملامح جدول الترتيب. ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 15 نقطة، مقابل 14 للبلوز، الذين يحتلون المركز التاسع. من جهته، يخوض فريق ليفربول مواجهة مرتقبة أمام أستون فيلا، وهو يحتل المركز السابع، برصيد 15 نقطة، بعد فوزه في خمس جولات والهزيمة في أربع مباريات، فيما يأتي منافسه في المركز الثامن، بالرصيد ذاته من النقاط.

ويسافر أرسنال إلى ملعب تورف مور لمواجهة بيرنلي، وهو في قمة الترتيب، محمّلاً بروح عالية، وثقة متجددة، بعد سلسلة قوية من أربعة انتصارات متتالية لم تهتز خلالها شباكه سوى مرة واحدة. ويدخل فريق المدرب ميكيل أرتيتا المواجهة، ساعياً لمواصلة نتائجه المميزة، وتعزيز موقعه في الصدارة، بينما يأمل بيرنلي استغلال عاملي الأرض والجمهور لإيقاف زحف "المدفعجية"، في واحدة من المواجهات المنتظرة ضمن جولة البريمييرليغ.

وفي الدوري الألماني، يسعى بايرن ميونخ، حامل اللقب، لمواصلة سجله المثالي، لكنه سيواجه اختباراً صعباً أمام باير ليفركوزن، اليوم السبت، ضمن المرحلة التاسعة. واستهل العملاق البافاري حملة الدفاع عن لقبه بأبهى طريقة ممكنة، محققاً ثمانية انتصارات من ثماني مباريات، وكذلك سطّر رقماً قياسياً أوروبياً بـ14 انتصاراً من أصل 14 مباراة في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم. وفضّ بايرن شراكة الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في بداية الموسم مع ميلان الإيطالي الذي حقق 13 فوزاً متتالياً، بقيادة مدربه فابيو كابيلو في موسم 1992-1993.

من جهته، يدخل ليفركوزن إلى المواجهة متخلفاً عن منافسه بفارق سبع نقاط، لكنه يتحلى بمعنويات جيدة تحت قيادة مدربه الجديد الدنماركي كاسبر هيولماند، الذي حلّ خلفاً للهولندي إريك تين هاغ، المُقال بعد مرحلتين فقط من بداية الموسم، إذ لم يخسر "دي فيركسيلف" في مبارياته السبع الأخيرة في البوندسليغا. وتعود خسارته الوحيدة إلى المباراة في المرحلة الافتتاحية أمام هوفنهايم 1-2.