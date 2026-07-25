ريال مدريد وصفقات الشرط الجزائي... قصص تعاقدات كسرت القواعد

- شهدت تعاقدات ريال مدريد تنوعاً في طرق التعاقد، من تفعيل الشرط الجزائي مباشرةً إلى التفاوض مع الأندية، مثل صفقة دين هويسن في 2025 كأغلى مدافع بقيمة 58 مليون يورو، وصفقة ميليتاو في 2019 بالتراضي مع بورتو. - أثرت بعض الصفقات بشكل كبير على تاريخ النادي، مثل صفقة سيرجيو راموس في 2005 من إشبيلية، وصفقة لويس فيغو في 2000 من برشلونة، وصفقة كيلور نافاس في 2014 بعد تألقه في كأس العالم. - تضمنت بعض الصفقات قصصاً مثيرة، مثل تنازل روبينيو عن حصته لتسهيل انتقاله في 2005، وتأخر دفع الشرط الجزائي لمورينتيس في 1997، وزلزال صفقة مياتوفيتش في 1996 داخل فالنسيا.

شهدت تعاقدات ريال مدريد عبر دفع قيمة الشرط الجزائي مسارات مختلفة، تراوحت بين تفعيل البنود مباشرةً، والتوصل إلى اتفاقات مع الأندية المالكة لعقود اللاعبين، وأحياناً حصول بعض اللاعبين على حريتهم التعاقدية بأنفسهم، في صفقات تركت بصمة خاصة في تاريخ النادي الملكي. وفي ظل مساعي النادي الملكي الظفر بخدمات نجم مانشستر سيتي، رودري، بالطريقة ذاتها، سلط تقرير لصحيفة آس الإسبانية، الضوء على أبرز تلك الصفقات.

ريال مدريد وصفقة دين هويسن (2025، 58 مليون يورو)

انضم هويسن إلى ريال مدريد في فترة وجود المدرب تشابي ألونسو، وذلك بفضل شرط فسخ عقده، بعدما دفع ريال مدريد 5 مليون يورو آنذاك لبورنموث، لضم اللاعب المولود في أمستردام. إذ يُعد هويسن أغلى مدافع في تاريخ النادي الملكي.

ميليتاو (2019، 50 مليون يورو)

يُعتبر قلب الدفاع البرازيلي ميليتاو، أحد الأمثلة على دفع شرط فسخ العقد بالتراضي، بعدما توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع بورتو البرتغالي في مارس/آذار 2019 لضم اللاعب في صيف العام التالي، لكن بورتو رفض تخفيض قيمة الشرط الجزائي البالغة 50 مليون يورو.

سيبايوس (2017، 16.5 مليون يورو)

جرت الصفقة عبر دفع الشرط الجزائي مع مبلغ إضافي، ففي إطار سياسة ريال مدريد الرامية إلى تجنّب تفعيل الشروط الجزائية بطريقة عدائية، دفع ريال مدريد مبلغاً إضافياً لبيتيس مقابل اللاعب، حيث كان الشرط الجزائي في عقده 15 مليون يورو. ولعب سيبايوس مع ريال مدريد منذ عام 2017، وقضى موسمَين معاراً إلى أرسنال، قبل أن ينهي مسيرته مع النادي في عام 2026.

ثيو هيرنانديز (2017، 30 مليون يورو)

قبل بضعة أشهر من صفقة داني سيبايوس، أبرم ريال مدريد صفقة أخرى عبر الشرط الجزائي مع دفع مبلغ إضافي. ففي وقت كانت لا تزال فيه العلاقات مع أتلتيكو مدريد قائمة، تحرك النادي الملكي للتعاقد مع ثيو هيرنانديز، بينما كان اللاعب معاراً إلى ديبورتيفو ألافيس. وكان الشرط الجزائي 24 مليون يورو، لكن النادي دفع في النهاية 30 مليون يورو في اتفاقه مع أتلتيكو. وبعد موسم واحد في البرنابيو وآخر على سبيل الإعارة إلى ريال سوسيداد، انتقل ثيو إلى ميلان بعد عامين مقابل ما يزيد قليلاً عن 20 مليون يورو.

كيلور نافاس (2014، 10 ملايين يورو)

ساهمت بطولة كأس العالم في البرازيل، حيث بلغ منتخب كوستاريكا ربع النهائي بعد إقصاء إيطاليا وإنكلترا من "مجموعة الموت"، في صعود كيلور نافاس إلى النجومية. وأمضى كيلور أربع سنوات في إسبانيا: سنة واحدة مع ألباسيتي في الدرجة الثانية، وثلاث سنوات مع ليفانتي في الدرجة الأولى. وعندما كان ريال مدريد يبحث عن حارس مرمى بعد رحيل دييغو لوبيز، وجه أنظاره نحو كيلور، حيث تفاوض ريال مدريد مع ليفانتي ودفع 10 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي لحارس المرمى الكوستاريكي، الذي أمضى خمسة مواسم مع النادي وكان الحارس الأساسي بلا منازع خلال حقيبة المدرب زين الدين زيدان، حتى وصول البلجيكي تيبو كورتوا.

روبينيو (2005، 24 مليون يورو)

دفع ريال مدريد لسانتوس 24 مليون يورو، كشرط جزائي لروبينيو مقابل الحصول على 60% من حقوق اللاعب، التي كانت مملوكة لنادي سانتوس، فيما تنازل اللاعب ووكلاؤه، الذين احتفظوا بالـ 40% المتبقية، عن حصتهم لتسهيل عملية الانتقال. وأمضى البرازيلي ثلاثة مواسم في ريال مدريد (137 مباراة و35 هدفاً) قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

سيرجيو راموس (2005، 27 مليون يورو)

كان المدافع الصلب راموس، محور قصة لا تزال أصداؤها تتردّد حتى اليوم، بعدما أعلن ريال مدريد عن الصفقة ببيان اعتبر غريباً نسبياً، كتب فيه: "قام الأشخاص المخولون من اللاعب سيرجيو راموس، بإيداع مبلغ الشرط الجزائي في عقده مع نادي إشبيلية لدى رابطة الدوري الإسباني. وقرر كل من ريال مدريد واللاعب المضي قدماً في تفعيل هذا الشرط بعد تأكيدهم لإشبيلية أن هذه العملية لن تُعتبر عدائية". وكان المبلغ حينها 27 مليون يورو، وبعد 16 موسماً، 671 مباراة، 22 لقباً، و101 هدف، انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2021.

فيغو (2000، 60 مليون يورو)

كانت صفقة البرتغالي لويس فيغو، هي الوعد الكبير الذي قطعه فلورنتينو بيريز خلال حملته الانتخابية، في صفقة شكلت بداية عهد جديد في سياسة انتقالات ريال مدريد، على جميع المستويات. وعلى كافة الأصعدة، كانت صفقة فيغو بشرط جزائي "ودي"، إذ دفع ريال مدريد أكثر من 71 مليون يورو لأتمامها من غريمه برشلونة، لما كان آنذاك أغلى صفقة في التاريخ.

مورينتيس (1997، 6 ملايين يورو)

كان المهاجم فرناندو مورينتس بطلاً لقصة طويلة ومثيرة، حتى إنّ ريال سرقسطة كان على وشك طلب إيقافه عن ممارسة كرة القدم. ومن ملعب "لا روماريدا"، جرى توجيه إنذارَين إلى ريال مدريد من أجل دفع قيمة الشرط الجزائي، بل إنّ أحد مبعوثي سرقسطة حضر في مقر رابطة الدوري الإسباني، لتقديم الشكوى، وبعد تجاوز منتصف النهار، وقبل 50 دقيقة من انتهاء المهلة المحددة، أكد سرقسطة أنه تلقى الشيك الخاص بانتقال مورينتيس، الذي قضى ستة مواسم ونصف مع ريال مدريد، وخاض 272 مباراة وسجل 100 هدف.

مياتوفيتش (1996، 9 ملايين يورو)

بطل "الكأس الأوروبية السابعة" بريدراغ مياتوفيتش، وصل إلى ملعب سانتياغو برنابيو بعد إيداع قيمة الشرط الجزائي في مقر رابطة الدوري الإسباني للمحترفين. وكان الاتفاق مع اللاعب قد أُغلق قبل ذلك بعدة أشهر، لكن رحيله تسبب في زلزال حقيقي داخل فالنسيا، الذي حافظ منذ تلك الحادثة على منافسة شديدة مع ريال مدريد. وأمضى مياتوفيتش، الذي جاء بناءً على طلب مباشر من المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، ثلاث سنوات فقط مع ريال مدريد، خاض خلالها 116 مباراة، سجل 116 هدفاً، وفي وقت لاحق، تولى منصب المدير الرياضي لريال مدريد بين عامي 2006 و2009.