- غياب لافت للاعبي ريال مدريد في كأس العالم 2026: معظم لاعبي ريال مدريد سيغيبون عن المونديال، مما أثار سخرية الجماهير الكتالونية، حيث لن يكون للنادي الملكي تمثيل في منتخب إسبانيا، بينما يشارك العديد من لاعبي برشلونة. - فشل الصفقات الصيفية: غياب لاعبين مثل كامفينغا وماستانتونو عن المونديال يعكس فشل صفقات بيريز الصيفية، مما أثر على قدرة الفريق في حصد الألقاب. - تمثيل محدود في المونديال: رغم غياب العديد من اللاعبين، سيشارك بعض نجوم ريال مدريد مثل كورتوا وروديغير وفينيسيوس في البطولة، مما يضمن تمثيل النادي في الحدث العالمي.

سيكون حضور لاعبي ريال مدريد الإسباني، في كأس العالم 2026 محدوداً للغاية قياساً بعدد النجوم في صفوفه، المنتشرين في مختلف المنتخبات. وبعد الكشف عن اللاعبين الذين سيُشاركون في كأس العالم، فإن معظم لاعبي النادي الملكي سيُتابعون المونديال من شاشات التلفزيون بقميص المشجّع لمنتخباتهم، وهو ما عرّض الفريق للسخرية خاصة من قبل الجماهير الكتالونية، بما أن معظم لاعبي نادي برشلونة حاضرون في منتخب إسبانيا، بينما لن يكون ريال مدريد ممثلاً في صفوف "لاروخا".

وإضافة إلى الأسماء التي كان غيابها مفاجئاً نسبياً، مثل الفرنسي إدواردو كامفينغا الذي لم يوجه له المدرب ديديه ديشان الدعوة، فإن كل العناصر التي تعاقد معها الرئيس فلورنتينو بيريز في الميركاتو الصيفي تغيب عن كأس العالم، فقد تخلى مدرب منتخب التانغو، ليونيل سكالوني، عن اللاعب الشاب فرانكو ماستانتونو، الذي انضمّ إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، وكان مرشحاً ليكون من بين نجوم النادي خاصة بعد بدايته القوية، ولكنه كان خارج الحسابات، في مؤشر على أن ريال مدريد قد يكون تسرع في الصفقة.

وكان المدافعان الإسبانيان، دين هوسين وألفارو كاريراس، قد فشلا في إقناع مدرب إسبانيا بقدرتهما على المساعدة، ويغيبان عن كأس العالك رغم أن النادي دفع مبلغاً مهماً للتعاقد مع كل لاعب منهما، كما أن الإنكليزي أرنولد لن يكون حاضراً بدوره، بعد سنوات كان خلالها أساسياً مع منتخب بلاده عندما كان لاعباً في صفوف ليفربول، ولكن منذ انضمامه إلى ريال مدريد وهو يُواجه الصعوبات بتراكم الإصابات وضعف المستوى الفني.

في الأثناء، فإن لاعبين أعارهم ريال مدريد كسبوا بطاقة المشاركة في كأس العالم، وخاصة المهاجم البرازيلي إندريك، الذي انتقل إلى أولمبيك ليون الفرنسي، في النصف الثاني من الموسم وسجل أهدافاً جعلته يودع كابوس الأيام الصعبة مع ريال مدريد، ووجه له كارلو أنشيلوتي الدعوة ليكون حاضراً مع منتخب "السامبا"، إضافة إلى الأرجنتيني نيكو باز، المعار منذ الموسم الماضي إلى فريق كومو الإيطالي.

بعيدا عن الملاعب الصحف الكتالونية تسخر من غياب ريال مدريد... 8-0 لبرشلونة

وفشل الصفقات التي قام بها بيريز لدعم صفوف ريال مدريد في الموسم الماضي، يُفسر عدم قدرة الفريق على حصد الألقاب، ويجعل النادي أكثر حرصاً على إنجاح الصفقات التي ينوي القيام بها في الميركاتو الصيفي مع دخول النادي مرحلة جديدة في مسيرته. ولحسن الحظ، أن تيبو كورتوا (بلجيكا) وأنطونيو روديغير (ألمانيا) وديفيد ألابا (النمسا) وبراهيم دياز (المغرب) وأردا غولر (تركيا) وفينيسيوس (البرازيل) وفالفيردي (أوروغواي) وجود بيلنغهام (إنكلترا) وكيليان مبابي وأورليان تشاوميني (فرنسا) سيكونون في الموعد ويمثلون ريال مدريد في البطولة، وكل هذه الأسماء انضمت إلى الفريق في مواسم سابقة.