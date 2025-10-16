ريال مدريد وسان جيرمان على خط المقايضة: فابيان رويز مقابل إندريك

- تقارير إسبانية تشير إلى احتمال صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، تشمل انتقال فابيان رويز إلى مدريد مقابل المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، مما يثير الجدل في سوق الانتقالات. - ريال مدريد يواجه تحديات في استثمار موهبة إندريك، الذي لم يشارك في المباريات منذ تعافيه من الإصابة، مما يدفع النادي للتفكير في إعارته أو إدخاله في صفقة كبرى. - باريس سان جيرمان يسعى لاستغلال الوضع لجذب إندريك، بينما يبحث ريال مدريد عن تعزيز خط الوسط بعد رحيل كروس ومودريتش، مما يجعل الصفقة مثيرة للاهتمام.

أشعلت التقارير الإسبانية الجدل من جديد حول سوق الانتقالات، بعدما كشفت عن احتمال دخول ريال مدريد وسان جيرمان في مقايضة مثيرة تجمع بين الإسباني فابيان رويز (29 عاماً) والبرازيلي الشاب إندريك (19 عاماً)، في صفقة غير متوقعة بين الناديين اللذين يتنافسان عادة على ضمّ النجوم لا تبادلهم.

وأثار موقع ديفنسا سنترال الإسباني، أمس الأربعاء، المسألة عندما نقل أن إدارة باريس سان جيرمان تفكّر في تقديم عرض جريء إلى ريال مدريد يشمل انتقال فابيان رويز إلى النادي الملكي، مقابل حصولها على خدمات المهاجم البرازيلي إندريك. ووُصفت الفكرة بأنها "تبادلية مدهشة"، لأنها تشمل إحدى أبرز المواهب الشابة التي يعوّل عليها ريال مدريد للمستقبل، في مقابل لاعب وسط يتمتّع بخبرة أكبر، لكنه تجاوز مرحلة التطور.

ويواجه ريال مدريد في المقابل معضلة حقيقية في استثمار موهبة إندريك، إذ لم يُشارك اللاعب في أي مباراة منذ تعافيه من إصابة منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، وظلّ أسير دكة البدلاء، وسط تزاحم النجوم في الخط الأمامي بوجود كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، ورودريغو. وقد يدفع هذا الوضع النادي للتفكير في إعارة اللاعب أو إدخاله في صفقة كبرى تضمن له مزيداً من الوقت للعب في نادٍ آخر.

ويستفيد باريس سان جيرمان من هذه المعطيات ليحاول إغراء ريال مدريد بتبادلٍ يصبّ في مصلحته. فإندريك، الذي جذب الأنظار في البرازيل منذ سن 16 عاماً، يُعدّ هدفاً مثالياً لبناء مشروع جديد في باريس سان جيرمان، بعد رحيل عدد من الأسماء اللامعة في الصيف الماضي. أما فابيان رويز، فقد رسّخ مكانته في تشكيلة المدرب لويس إنريكي، لكنه قد يرحّب بالعودة إلى إسبانيا إذا سنحت له فرصة ارتداء القميص الأبيض.

وتبحث إدارة ريال مدريد بدورها عن حلول لتعزيز خط الوسط بعد اعتزال توني كروس ورحيل لوكا مودريتش نحو ميلان، وقد ترى في رويز خياراً مناسباً لمرحلة انتقالية بين الجيلين. غير أن التخلي عن إندريك بعد أشهر قليلة من انضمامه سيُعدّ إشارة ضعف في مشروع النادي القائم على تطوير الشباب.

وتُظهر هذه التسريبات كيف تغيّرت ديناميكية السوق الأوروبية، إذ لم تعد المقايضات مجرّد حلول مالية، بل أصبحت أدوات استراتيجية بين الكبار. وبين طموح سان جيرمان في الظفر بموهبة المستقبل، ورغبة ريال مدريد في تحقيق توازن بين الحاضر والمستقبل، تبقى صفقة فابيان رويز مقابل إندريك احتمالاً يثير الفضول أكثر من الواقعية.