ريال مدريد ودوامة الإصابات: رقم قياسي يفتح باب الانتقادات

- تعرض ريال مدريد لضربة جديدة بإصابة فيرلان ميندي، مما يزيد من متاعب الفريق في ظل غياب كيليان مبابي، ويعكس أزمة الغيابات المتكررة التي يعاني منها النادي. - كشفت صحيفة ماركا عن تعرض لاعبي ريال مدريد لما يقارب 120 إصابة خلال الموسمين الأخيرين، مما أثار تساؤلات حول أداء الطاقم الطبي وأسباب تكرار الإصابات. - تتزايد الضغوط على النادي الملكي لتحقيق الاستقرار البدني والفني، خاصة مع الجدل حول أخطاء الجهاز الطبي في تشخيص إصابات اللاعبين.

تعرض فريق ريال مدريد الإسباني لضربة جديدة على مستوى الإصابات، بعد أن اضطر اللاعب الفرنسي فيرلان ميندي (30 عاماً) إلى مغادرة مباراة الفريق أمام إسبانيول مبكراً، وتحديداً في الدقيقة 14، قبل أن يجري لاحقاً تأكيد غيابه لعدة أشهر عن المنافسات.

وتأتي هذه الإصابة لتزيد من متاعب النادي الملكي، في وقت لا يزال فيه النجم الفرنسي كيليان مبابي يعاني من إصابة تبعده عن الملاعب، ما يفاقم أزمة الغيابات داخل الفريق خلال المرحلة الحالية من الموسم. وبحسب ما كشفته صحيفة ماركا الإسبانية، مساء الاثنين، فإن لاعبي ريال مدريد تعرضوا لما يقارب 120 إصابة خلال الموسمين الأخيرين، وهو رقم قياسي كبير أثار تساؤلات داخل الأوساط الرياضية حول أسباب تكرار الإصابات داخل الفريق.

كرة عالمية بنزيمة يضع فينيسيوس فوق مبابي في ريال مدريد.. تعليق يثير الجدل

وأعادت هذه الوضعية الجدل حول أداء الطاقم الطبي في النادي، خاصة بعد الجدل الأخير المرتبط بإصابة مبابي، إذ أشارت تقارير إلى أن الجهاز الطبي ارتكب خطأ خلال الفحص الأولي، بعدما جرى تحديد موضع الإصابة على نحوٍ غير دقيق. وتتزايد الضغوط داخل النادي الملكي مع تكرار الإصابات، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى الاستقرار البدني والفني لمواصلة المنافسة على مختلف الجبهات خلال الموسم الجاري.

🚨| Le Real Madrid a subi 120 BLESSURES au court des 2 dernières saisons. @marca ✅🤯



🤔 C'est un record mondial là non ?? Un changement du service médical est-il nécessaire ? pic.twitter.com/mH9hu3KbQA — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) May 4, 2026