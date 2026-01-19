ريال مدريد وتحركاته المفاجئة.. هدفه بطل مونديال 2022

- تسعى إدارة ريال مدريد لتلبية طلب المدرب ألفارو أربيلوا بضم لاعب وسط جديد، بعد تراجع نتائج الفريق وخسارة الألقاب، مع التركيز على النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز من تشلسي. - يواجه ريال مدريد تحديات في التفاوض مع تشلسي، الذي لن يتخلى عن فرنانديز بسهولة، وقد تصل تكلفة الصفقة إلى 120 مليون يورو، مما يعكس قيمة اللاعب. - تعتمد خطة ريال مدريد على إقناع فرنانديز بمشروع الفريق قبل بدء المفاوضات مع تشلسي لضمان انتقاله في الصيف المقبل.

بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تحركاتها المفاجئة خلال الساعات الماضية، بعدما أدركت حاجة المدرب ألفارو أربيلوا إلى لاعب وسط قادر على مساعدة الفريق الملكي، الذي يعاني كثيراً من تراجع نتائجه هذا الموسم، وضياع لقب السوبر والخروج من كأس الملك.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الاثنين، أن ريال مدريد يريد العمل على ضم النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، الذي ساهم بفوز بلاده بلقب بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، ويلعب في الوقت الحالي مع تشلسي الإنكليزي، الذي يعاني كثيراً على مستوى العمل الإداري بسبب حالة التخبط بعد إقالة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

وأوضحت أن تحرك إدارة نادي ريال مدريد المفاجئ يعود إلى قيام المدرب ألفارو أربيلوا بتقديم طلب رسمي يريد من القائمين على الفريق الملكي العمل على ضم لاعب خط وسط قادر على سد الفجوة في التشكيلة الأساسية التي يعاني منها كثيراً، وبخاصة بعد الفشل في تعويض رحيل الكرواتي لوكا مودريتش إلى ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى عدم إيجاد أي بديل مناسب للألماني توني كروس، الذي أعلن اعتزاله.

وتابعت أن ريال مدريد يعلم جيداً صعوبة الدخول في مفاوضات مع القائمين على تشلسي الإنكليزي، الذين لن يفرطوا بسهولة بالنجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز دون الحصول على أرباح مالية ضخمة، والصفقة المحتملة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة ربما ستكلف خزائن الفريق الملكي ما لا يقل عن 120 مليون يورو، وهو رقم يعكس قيمة صاحب الـ25 عاماً الرياضية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن خطة ريال مدريد في العمل على حسم صفقة النجم الأرجنتيني تعتمد على الجلوس مع إنزو فيرنانديز ووكيل أعماله في المقام الأول، ومحاولة إقناعه بمشروع الفريق الملكي، وفي حال موافقته، سيتم الانتقال إلى الخطوة الثانية، وهي الدخول في مفاوضات مباشرة مع تشلسي من أجل العمل على انتقال صاحب الـ24 عاماً.