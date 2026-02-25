ريال مدريد وبرشلونة يدخلان في معركة شرسة للحصول على رودري

25 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 17:15 (توقيت القدس)
رودري بقميص نادي مانشستر سيتي، 21 فبراير 2026 (كارل ريسين/Getty)
- عاد رودري هيرنانديز بقوة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، ليبرز مجددًا مع مانشستر سيتي ويصبح هدفًا لريال مدريد وبرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

- يسعى مانشستر سيتي لتجديد عقد رودري الذي ينتهي في 2027، بعد أن قاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا 2023، وسط ضغوط من ريال مدريد وبرشلونة لضمه.

- يحرص السيتي على الاحتفاظ برودري، الذي توّج بلقب يورو 2024، بينما يسعى ريال مدريد لتعويض اعتزال كروس ورحيل مودريتش، وبرشلونة لتعزيز فريقه بلاعبين من الطراز الرفيع.

عاد لاعب خط الوسط الإسباني رودري هيرنانديز بقوة في الفترة الأخيرة عقب استعادة مستواه إثر الإصابة التي عانى منها بسبب قطعٍ في الرباط الصليبي، إذ أظهر قدراته مجدداً مع نادي مانشستر سيتي، ليصبح مجدداً واحداً من الأسماء المطلوبة في ناديي ريال مدريد وبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتعرّضت مسيرة رودري هيرنانديز (29 عاماً)، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، لانتكاسة كبيرة بسبب إصابة خطيرة في الرباط الصليبي، مما وضع النجم السابق لنادي فياريال وأتلتيكو مدريد في موقف صعب، قبل أن يستعيد مستواه تدريجياً تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

وترغب إدارة مانشستر سيتي في تجديد عقد رودري الذي كان قد قاد فريقه لتحقيق دوري أبطال أوروبا عام 2023، إذ كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن ريال مدريد وبرشلونة يضغطان من أجل الحصول على خدماته في الفترة المقبلة خاصة أن عقده مع الفريق الإنكليزي ينتهي في عام 2027، بالتالي قد يوافق على بيعه للاستفادة من عائداته المالية بحال لم يقبل البقاء في ملعب الاتحاد خلال السنوات المقبلة.

أكد الشريف صحة قرارات حكم اللقاء (العربي الجديد/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

هل ظُلم ليفربول أمام مانشستر سيتي في لقطة صلاح وأليسون؟ الشريف يجيب

وبات من الواضح أن مانشستر سيتي لا يرغب في التخلي عن لاعب الوسط الذي توّج بلقب يورو 2024 مع المنتخب الإسباني، حيث يسعى السيتي إلى كبح جماح حماس ريال مدريد وبرشلونة، اللذين يسعيان إلى ضمّه بعدما عانى الميرنغي من تبعات اعتزال الألماني توني كروس ورحيل الكراوتي لوكا مودريتش إلى ميلان بسبب تقدّمه في السن، وحرص النادي الكتالوني في الوقت عينه على خطف اسمٍ يُمكن له الاعتياد سريعاً على أسلوب الألماني هانسي فليك وأفكار البلاوغرانا، ولا سيما أن الفريق يضمّ العديد من الأسماء التي تنشط في منتخب إسبانيا على غرار غافي وبيدري ولامين يامال وآخرين.

دلالات
بطولات
فرق
