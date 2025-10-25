يستعد ريال مدريد وبرشلونة لتجديد صراع التاريخ فوق المستطيل الأخضر، في كلاسيكو تتجاوز أهميته حدود النقاط وترتيب الدوري الإسباني. فهذه المواجهة تمثل اختباراً للأفكار قبل أن تكون صراعاً للأقدام، وتجمع بين فلسفتين مختلفتين في كيفية صناعة كرة القدم.

وفي قمة الأحد، لن تكون الأنظار متجهة فقط إلى أسماء النجوم المخضرمين، بل أيضاً إلى الجيل الصاعد الذي بات يُشكل ملامح جديدة لهذا الصراع، حيث يدخل كل من نجم ريال مدريد التركي أردا غولر، وصانع ألعاب برشلونة، بيدري، المواجهة بأدوار فنية وتأثير يتزايد من مباراة إلى أخرى، في مشهد يعكس أن الكلاسيكو لا يتوقف عن إنتاج النجوم.

وقبل القمة المرتقبة، وبحسب إحصائيات موقع ترانسفير ماركت، خاض أردا غولر في الدوري الإسباني تسع مباريات، تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة أربعة أخرى، كما حصل على بطاقة صفراء واحدة، ولعب مجموع 591 دقيقة. أما في دوري أبطال أوروبا، فقد شارك في ثلاث مباريات دون أن يسجل، لكنه قدم تمريرة حاسمة واحدة، ولعب خلالها 227 دقيقة، وبلغ مجموع الدقائق التي لعبها 818 دقيقة.

من جهته، شارك بيدري خلال الموسم في 12 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات، بعد أن خاض تسع مباريات في الدوري الإسباني، سجّل خلالها هدفين، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ولعب 760 دقيقة. أما في دوري أبطال أوروبا، فقد شارك في ثلاث مباريات وصنع هدفاً واحداً دون تسجيل، ولعب 249 دقيقة. وبذلك يصل مجموع مشاركاته إلى 12 مباراة، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، وبإجمالي دقائق بلغ 1009 دقائق.