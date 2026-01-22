ريال مدريد وبرشلونة في صدارة قائمة أغنى أندية كرة القدم

- حافظ ريال مدريد على صدارة قائمة أغنى أندية كرة القدم بإيرادات بلغت 1.4 مليار دولار في موسم 2024-2025، رغم عدم تحقيقه أي لقب كبير، مستفيدًا من مشروع تجديد ملعب سانتياغو برنابيو. - تقدم برشلونة إلى المركز الثاني بإيرادات 1.1 مليار دولار، رغم التحديات المالية وتأخر العودة إلى ملعب كامب نو، بينما احتل بايرن ميونخ المركز الثالث. - شهدت القائمة تفوق ليفربول على الأندية الإنجليزية بإيرادات 977 مليون دولار، بينما تراجع مانشستر سيتي ويونايتد في الترتيب.

حافظ نادي ريال مدريد الإسباني على صدارته لقائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم وفقاً لدراسة "ديلويت ماني ليغ" الجديدة الصادرة الخميس، والتي شهدت احتلال برشلونة المركز الثاني رغم الأزمات المالية التي يُعاني منها منذ سنوات، في وقت تقدم نادي ليفربول بشكل كبير في القائمة.

وحقق نادي ريال مدريد الإسباني وفقاً لدراسة "ديلويت ماني ليغ" إيرادات بلغت نحو 1.4 مليار دولار في موسم 2024-2025، على الرغم من فشله في التتويج بأي لقب كبير، ويواصل مشروع تجديد معقل النادي "الملكي" ملعب سانتياغو برنابيو وتحويله إلى منشأة متعددة الاستخدامات، تحقيق عائدات كبيرة، إذ إن عائدات النادي التجارية والبالغة 694.73 مليون دولار، كانت كافية وحدها لمنحه مركزاً بين العشرة الأوائل في الترتيب.

وتقدم نادي برشلونة الإسباني إلى وصافة قائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم، رغم كل الظروف الاقتصادية والصعوبات المالية التي واجهها خلال السنوات الأخيرة، 1.1 مليار دولار أميركي، مع العلم أنه تأخر كثيراً في العودة إلى ملعب كامب نو عن الموعد المُحدد للعودة إذ ما زال قيد إعادة التطوير، مما أثر سلباً على إيرادات النادي الكتالوني في آخر موسمين.

واحتل نادي بايرن ميونخ الألماني المركز الثالث بواقع نحو مليار دولار، متقدماً بفارق طفيف على باريس سان جرمان الفرنسي الذي تعززت إيراداته بفضل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، في وقت سيطرت أندية الدوري الإنكليزي على بقية المراكز العشرة الأولى، مع تفوُق ليفربول على منافسيه الإنكليز للمرة الأولى.

وساهم توسيع ملعب أنفيلد والعودة إلى دوري الأبطال والتتويج بلقب الدوري الإنكليزي، في رفع إيرادات فريق ليفربول إلى 977 مليون دولار، في وقت تراجع قطبا مدينة مانشستر، سيتي ويونايتد، في الترتيب، وهبط فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا من المركز الثاني إلى السادس، بفعل خروجه المبكر من دوري الأبطال وإنهائه الدوري في المركز الثالث بعد أربعة ألقاب متتالية.

أما مانشستر يونايتد فتراجع إلى المركز الثامن في قائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم، خلف أرسنال بعد غيابه عن دوري الأبطال واحتلاله المركز الـ15 في الدوري، في حين احتل نادي توتنهام المركز التاسع في قائمة دراسة "ديلويت ماني ليغ" الجديدة، ونادي تشيلسي المركز العاشر كواحد بين أغنى الأندية العالمية.